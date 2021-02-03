ТАСС: власти Москвы не продлят контракт с Серебренниковым

Департамент культуры Москвы не будет продлевать контракт с Кириллом Серебренниковым на посту художественного руководителя театра "Гоголь-центр". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Серебренников отказался комментировать информацию, но подтвердил, что срок его контракта истекает в конце февраля.

Серебренников основал "Гоголь-центр" в 2012 году на базе Московского драматического театра имени Гоголя.

26 июня 2020 года суд приговорил Кирилла Серебренникова к трем годам лишения свободы условно и к штрафу в 800 тысяч рублей по делу «Седьмой студии», обвинив в хищении государственных средств, выделенных на театральный проект "Платформа". Серебренников вину не признал.

Режиссеру запрещено менять место жительства. Судья также предписал взыскать с Серебренникова, бывшего гендиректора "Седьмой студии" Юрия Итина и экс-директора "Гоголь-центра" Алексея Малобродского почти 129 миллионов рублей по иску министерства культуры России. Серебренников заявил, что таких денег ни у него, ни у его коллег нет. Позже он сказал, что устал от судов и обжаловать приговор не будет.