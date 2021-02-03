Верховный суд России решил не пересматривать решение трёх судов, которые постановили взыскать с основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, юриста фонда Любови Соболь и самой организации около 88 миллионов рублей по иску компании "Московский школьник". Долг был выкуплен в августе предпринимателем Евгением Пригожиным.

Иск был связан с расследованием ФБК, в котором фонд назвал комбинат "Московский школьник" виновником вспышке дизентерии в московских детских садах и школах из-за поставок некачественной еды.

В расследовании телеканала "Настоящее время" говорилось, что половиной "Московского школьника" владеет бывший полицейский, называющий себя начальником службы безопасности принадлежащей Пригожину компании. Сам он связь с комбинатом всегда отрицал.

Тем не менее в августе прошлого года он, по утверждению его пресс-службы, заключил с предприятием договор уступки требования, получив права на долг оппозиционеров и фонда.

Из-за проигранного иска Навальный в июле 2020 года объявил о закрытии ФБК и создании нового юридического лица — "Фонда защиты прав граждан".

"Сумма [взысканий] огромная, и я даже не вижу смысла ее собирать. До конца путинской власти нам придется жить с заблокированными счетами и приставами, изымающими наше любое имущество в пользу повара Путина", — заявил политик. В сентябре, когда он находился в Берлине, где лечился от отравления, приставы арестовали его счета и квартиру.