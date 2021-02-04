"Такой крик души". Светооператор филармонии уволился из-за лозунга

Художник по свету Московской филармонии Станислав Семенюк уволился после того, как вывел на стену концертного зала имени Чайковского надпись "Свободу политзаключенным". Семенюк рассказал Радио Свобода, почему он решил подать заявление на увольнение.

Надпись была спроецирована на стену концертного зала 31 января – в этот день по всей России проходили акции в поддержку Алексея Навального, которые сопровождались жесткими задержаниями и избиениями протестующих. По данным "ОВД-Инфо", к вечеру 31 января задержали больше пяти тысяч человек; среди них – 82 журналиста.

Проекцию на стене концертного зала заметили зрители, и вскоре в социальных сетях появились ее фотографии.

О том, что Станислав Семенюк уволился, стало известно 3 февраля из публикации главы пресс-службы партии "Яблоко" Игоря Яковлева в Фейсбуке – он назвал себя другом Семенюка.

Яковлев отметил, что на Семенюка и его коллег четыре дня оказывалось давление, в итоге Семенюк решил уволиться. О том, что происходило последние несколько дней, Радио Свобода рассказал сам Станислав Семенюк:

– В какой момент появилась проекция на стене Зала Чайковского, как вам пришла в голову мысль сделать ее?

– Это обычная практика, мы показываем анонсы будущих мероприятий перед концертом. Достаточно спонтанно появилось желание написать это послание: я наблюдал за тем, что происходило в воскресенье по всей России, в Москве, в Петербурге. Такой крик души, скажем так.

– Правильно ли я понимаю, что в этот момент в зале находилась публика, и многие это увидели?

– Да. В зале было где-то 50 процентов зрителей – это было воскресенье, дневной концерт. И решив это сделать, я решил просто поддержать [зрителей]. Я представил себя на их месте и подумал, что они, наверное, как-то себя не очень уютно чувствуют, сидя в сухом и теплом Зале Чайковского, когда снаружи лупят дубинками по голове наших сограждан. И подумал поддержать таким образом в первую очередь зрителей. И, конечно же, политзаключенных. Потому что дело не только в Алексее Навальном, но и в ком-то еще. Это слишком сильно распространилось в России в последнее время.

– Фотография проекции обошла все социальные сети. А в зале как-то реагировали, когда она появилась? Вы могли видеть, как реагируют зрители?

– Физически мог, но я, честно говоря, поставил [проекцию] и отошел попить чаю или кофе перед концертом. Такого рода анонсы, соответственно, без призывов освобождать политзаключенных, крутятся с момента пуска зрителей до третьего звонка, и с третьим звонком это убирается. Поэтому я старался максимально ненавязчиво это сделать. Они крутятся с периодом раз в 15 секунд, переворачивается следующий слайд, а это [лозунг] было только на одном слайде. Но я, честно говоря, не думал, что на это кто-то обратит внимания больше, чем несколько, может быть, пару десятков человек, сидящих в зале.

– Но никто не прибежал из начальства, не потребовал это убрать?

– Нет. Это продолжалось где-то минут 15, сама проекция всех этих слайдов – их там было больше, чем один. С третьим звонком, как только я начал убирать свет в зале, мне позвонило начальство и попросили просто разъяснить, что произошло, что случилось.

– А почему вы решили уволиться?

– Я начал первое отделение концерта, и ко второму отделению концерта уже приехал мой начальник, сказал, что я отстранен от управления пультом освещения, от рабочих компьютеров, и нежелателен мой выход на сцену во время подготовки или после концерта. Он сказал, что мне светит работа на складах, в мастерских, там паять кабель, менять лампочки и так далее.

– Судя по вашей странице в Фейсбуке, вы опытный осветитель, вы работали в Театре Ленсовета в Петербурге, в Большом театре кукол, в компании Дианы Вишневой, прима-балерины Мариинского театра. Как вы считаете, вам трудно будет снова найти работу?

– Дело в том, что у меня две профессии, одну из них я получаю сейчас, я светооператор в первую очередь, художник по свету и кинооператор. Так что я думаю, что, помимо государственных театров, у нас есть еще много мест, где я могу себя применить. Поэтому не знаю, не думаю, что это будет большой проблемой. Филармония – хорошее место, и я там проработал пять лет, но думаю, что, если каких-то серьезных репрессий не последует, не будет проблемы для меня, по крайней мере, – рассказал Станислав Семенюк.

Когда стало публично известно об увольнении Семенюка, Московская филармония опубликовала заявление в Фейсбуке. В нем отмечается, что "светооператор Станислав Семенюк, спроецировавший политический лозунг на сцену нашего зала, нарушил нормы служебной этики и должностные инструкции", поэтому он был временно отстранен от доступа к пульту управления с сохранением за ним остальных должностных обязанностей и заработной платы.