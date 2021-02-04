Домой к Любови Соболь пришли полицейские

В Москве сотрудники полиции и ФСИН вновь пришли домой к продюсеру "Навальный LIVE" Любови Соболь. "Муж Соболь сообщает, что слышит как сотрудники полиции переговариваются между собой за дверью квартиры: "У неё дочь, она за неё боится. Будем сильно долбить в дверь — откроет", — говорится в ее аккаунте в Twitter.

Днем 4 февраля Соболь предъявили обвинение по уголовному делу о нарушениях санитарно-эпидемиологических правил во время митинга в поддержку оппозиционера Алексея Навального. "Она обвиняется в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил, создавшему угрозу массового заболевания людей, склонив других лиц к совершению преступления путем уговора и призыва", — рассказал адвокат Владимир Воронин.

Позже Соболь оштрафовали на 1 тысячу рублей за неповиновение сотруднику полиции в аэропорту Внуково, где сторонники Навального планировали встретить его 17 января.

4 февраля обвинение по "санитарному делу" предъявили также главе профсоюза "Альянс врачей" Анастасии Васильевой. "Следствие считает, что своими действиями Анастасия якобы призвала выйти на улицу и тем самым подстрекала нарушить санитарно-эпидемиологические нормы", — сказал адвокат Дмитрий Джулай.

28 января Соболь задержали в рамках этого уголовного дела. На следующий день Тверской суд Москвы до 23 марта посадил юриста ФБК под домашний арест. Аналогичная мера пресечения была избрана в отношении других фигурантов дела: Васильевой, брата Алексея Навального Олега, координатора московского штаба оппозиционера Олега Степанова и участницы группы Pussy Riot Марии Алехиной.