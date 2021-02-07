В январе в Беларуси задержаны 873 человека по политическим мотивам 

За первый месяц текущего года в Беларуси по политическим мотивам были задержаны не менее 873 человек, сообщает белорусский правозащитный центр "Весна". 306 из них были арестованы на сроки от 15 до 25 суток.

Ранее в "Весне" сообщали, что по подсчётам правозащитников с начала президентской кампании в Беларуси было возбуждено более 900 уголовных дел против оппонентов власти. Суды вынесли по ним как минимум сто три обвинительных приговора.