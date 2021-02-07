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В январе в Беларуси задержаны 873 человека по политическим мотивам 

Белорусский блогер Павел Спирин в суде, 5 января 2021 года 

За первый месяц текущего года в Беларуси по политическим мотивам были задержаны не менее 873 человек, сообщает белорусский правозащитный центр "Весна". 306 из них были арестованы на сроки от 15 до 25 суток.

Ранее в "Весне" сообщали, что по подсчётам правозащитников с начала президентской кампании в Беларуси было возбуждено более 900 уголовных дел против оппонентов власти. Суды вынесли по ним как минимум сто три обвинительных приговора.

  • Массовые акции протеста начались в Беларуси после президентских выборов 9 августа 2020 года, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко. Он избирался на шестой срок подряд. Протестующие требуют отставки Лукашенко и проведения новых выборов. Оппоненты режима обвиняют власти в беспрецедентных фальсификациях и жестокости по отношению к участникам митингов. При подавлении протестов погибли не меннее пяти человек. По данным правозащитников, к настоящему времени более 30 тысяч белорусов подверглись репрессиям.
  • Страны ЕС и США не признают легитимность прошедших в Беларуси выборов. Европарламент проголосовал за резолюцию, осуждающую жёсткое подавление мирных протестов, и в частности, убийство демонстранта Романа Бондаренко. Против ряда белорусских чиновников введены санкции.
  • Россия признала белорусские выборыи обещает в случае обострения конфликта оказать Лукашенко помощь, включая силовую.

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