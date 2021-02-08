Школы Сибири и Дальнего Востока получили угрозы минирования

В Сибири и на Дальнем Востоке в понедельник 8 февраля отменили занятия в школах из-за анонимных сообщений о минировании.

В Сахалинской области эвакуировали учеников 149 школ, сообщает Центр управления регионом. Ранее глава области Валерий Лимаренко заявил о проведении экстренных проверок во всех образовательных учреждениях региона. Занятия в первую смену отменены.

Также отменены занятия в школах Амурской области, где работают оперативные службы, в частности, во всех образовательных учреждениях Благовещенска, сообщает региональное министерство образования.

Как уточнили в министерстве, ряд школ после проверки возобновил работу. В одном из районов Тынды уроки отменили на весь день. В Тамбовском районе детей перевели на дистанционное обучение.

Власти Чукотского автономного округа эвакуировали школьников в четырех населенных пунктах, сообщает правительство региона. В Хабаровском крае из-за сообщений о минировании отменили занятия в школах Спасска-Дальнего и Спасского района, сообщили "Интерфаксу" в краевом правительстве.

По сообщениям СМИ, уроки отменили либо перенесли в нескольких школах Красноярска. В учреждениях идут проверки после сообщений о минировании. Проверки безопасности идут и в некоторых школах Новосибирска.

Информация о минировании в образовательных учреждениях в населенных пунктах Дальнего Востока не подтвердилась.