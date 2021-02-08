Школы Сибири и Дальнего Востока получили угрозы минирования

В Сибири и на Дальнем Востоке в понедельник 8 февраля отменили занятия в школах из-за анонимных сообщений о минировании.
В Сахалинской области эвакуировали учеников 149 школ, сообщает Центр управления регионом. Ранее глава области Валерий Лимаренко заявил о проведении экстренных проверок во всех образовательных учреждениях региона. Занятия в первую смену отменены.
Также отменены занятия в школах Амурской области, где работают оперативные службы, в частности, во всех образовательных учреждениях Благовещенска, сообщает региональное министерство образования.
Как уточнили в министерстве, ряд школ после проверки возобновил работу. В одном из районов Тынды уроки отменили на весь день. В Тамбовском районе детей перевели на дистанционное обучение.
Власти Чукотского автономного округа эвакуировали школьников в четырех населенных пунктах, сообщает правительство региона. В Хабаровском крае из-за сообщений о минировании отменили занятия в школах Спасска-Дальнего и Спасского района, сообщили "Интерфаксу" в краевом правительстве.
По сообщениям СМИ, уроки отменили либо перенесли в нескольких школах Красноярска. В учреждениях идут проверки после сообщений о минировании. Проверки безопасности идут и в некоторых школах Новосибирска.
Информация о минировании в образовательных учреждениях в населенных пунктах Дальнего Востока не подтвердилась.
- Похожая серия ложных звонков о минировании была зафиксирована в России в начале прошлого года, а также в конце 2019 года. 20 января в Москве после сообщений о минировании проверяли 150 объектов, в том числе все станции метро и 11 судов. Все сообщения о заложенных бомбах оказались ложными.
- Год назад школы Хабаровска и Благовещенска эвакуировали после анонимных звонков. В три школы Хабаровска поступили сообщения о наличии в помещениях нервно-паралитического газа. В Благовещенске на адреса электронной почты десятков школ поступила информация о бомбах.
- Через две недели потребовалась эвакуация воспитанников детских садов в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Благовещенске, Владивостоке из-за сообщений о заложенных бомбах. Власти эвакуировали 15 тысяч человек.
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