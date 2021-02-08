YouTube заблокировал видео Навального с предполагаемым отравителем

Видеохостинг YouTube заблокировал видеоролик оппозиционера Алексея Навального, в котором он разговаривает с военным химиком Константином Кудрявцевым. Политик считает его сотрудником ФСБ и одним из своих предполагаемых отравителей.

При попытке включить ролик на YouTube, появляется сообщение о том, что блокировка произведена для соблюдения авторских прав компании ViacomCbs.

Телеканал "Дождь" предположил, что блокировка может быть связана с тем, что в видео "была вставка из некого фильма, права на который принадлежат ViacomCBS".