Басманный суд Москвы отправил под домашний арест до 23 марта муниципального депутата московского района Зюзино Константина Янкаускаса за организацию акций протеста 23 января. Он, в ряду других оппозиционеров, обвиняется в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических норм — за призывы выйти на улицу во время пандемии, — передаёт "ОВД-инфо".

29 января Янкаускас был арестован на 10 суток за запись в твиттере с текстом "Один за всех, и все за одного", который он опубликовал перед акцией в поддержку Алексея Навального. Депутат был признан виновным в повторном нарушении административной статьи о правилах проведения общественных мероприятий. Перед этим в квартире, где он прописан, прошёл обыск.

Кроме Янкаускаса по делу об акциях в пандемию обвиняются участница Pussy Riot Мария Алехина, московские муниципальные депутаты Дмитрий Барановский и Люся Штейн, глава "Альянса врачей" Анастасия Васильева, активист Николая Ляскин, брат Алексея Навального Олег и несколько сотрудников Фонда борьбы с коррупцией.

Следствие утверждает, что, откликнувшись на призыв соратников Навального, на протесты 23 января приехали люди, которые должны были оставаться дома на самоизоляции. Все обвиняемые признаны политическими заключёнными правозащитным центром "Мемориал".

В организации считают, что меры в связи с пандемией коронавируса нового типа не являются безусловным основанием для запрета публичных мероприятий и нарушают статью 31 Конституции о свободе собраний. Кроме того, обвиняемые не могли знать, что на их призывы откликнутся люди, которые должны были изолироваться дома.