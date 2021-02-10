Археология. Непризнанный пророк: кем войдёт в историю Михаил Горбачёв?

2 марта исполняется 90 лет Михаилу Горбачёву, и это время задаться вопросом о его месте в истории. Кем он был – романтиком социализма или неудавшимся реформатором? Могильщиком СССР или архитектором нового мира? И почему всегда так трагична судьба реформатора в России?