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Археология

Археология. Непризнанный пророк: кем войдёт в историю Михаил Горбачёв?

Археология. Непризнанный пророк: кем войдёт в историю Михаил Горбачёв?
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Археология. Непризнанный пророк: кем войдёт в историю Михаил Горбачёв?

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2 марта исполняется 90 лет Михаилу Горбачёву, и это время задаться вопросом о его месте в истории. Кем он был – романтиком социализма или неудавшимся реформатором? Могильщиком СССР или архитектором нового мира? И почему всегда так трагична судьба реформатора в России?

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