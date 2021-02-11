"Важные истории": ежегодно жилье получают только 15% сирот

Ежегодно в России жилье получают только 15% сирот, хотя оно им положено по закону, пишут "Важные истории". Доля тех, кто получает жилье, снижается с 2014 года. На октябрь 2020 года жильем не были обеспечены около 194 тысяч детей-сирот старше 18 лет. В год квартиры получают 25–28 тысяч сирот.

Каждый год список претендующих на жилье из этой группы увеличивается более чем на 10 тысяч человек. Согласно статистике Минпросвещения, больше половины российских сирот получают жилье через суд. Сирота, которому в 2019 году исполнилось 18 лет, сможет получить в течение года жилье только в пяти регионах. Больше 20 лет им придется ждать в 12 субъектах, большинство из которых находятся на востоке страны, а в Удмуртии, Тыве и Астраханской области срок ожидания превышает 40 лет. Расчеты проводились при условии, что сирота не будет обращаться в суд, а жилье будут выдавать в том же количестве, что и в 2019 году.

Жилье положено тем детям-сиротам, у которых нет жилья или оно есть, но установлено, что там невозможно жить: в квартире живут родители, лишенные родительских прав; в квартире живут родители или родственники, страдающие алкоголизмом или тяжелыми заболеваниями, при которых совместное проживание невозможно; жилье признано ветхим или аварийным; на каждого проживающего приходится меньше квадратных метров, чем положено по норме региона.

Иногда сироты решаются на протест. В 2018 году тувинские сироты ночевали в местной администрации, чтобы добиться выдачи жилья, но вместо квартир получили задержания и административные дела за неповиновение полиции. А сирота Александр Сидоров 10 лет прожил на улице и в 2015 году протестовал у Госдумы, а затем у мавзолея Ленина на Красной площади с требованием выдать ему положенную квартиру. С Красной площади его увезли в психиатрическую лечебницу.

По данным Счетной палаты, на обеспечение детей-сирот жильем было потрачено 30,8 млрд рублей без учета Москвы. На эти деньги жилье получили почти 24,5 тысячи человек. "Важные истории" посчитали, что в среднем по стране нужно 1,3 млн рублей на обеспечение жильем одного ребенка, а чтобы предоставить его всем нуждающимся на конец 2019 года нужно как минимум 230,7 млрд рублей. Одна из главных причин, почему проблема с квартирами для сирот не решается, — недофинансирование.

"Государство помогает регионам субсидиями только с 2007 года, но к этому времени уже собрался огромный "хвост" из детей, которые не смогли получить положенное по закону жилье. Сейчас федеральной субсидии недостаточно, чтобы планово обеспечивать жильем сирот, которые только попали в список, и в то же время закрывать потребность, которая накопилась. Поэтому с каждым годом число обязательств регионов перед детьми растет", — говорит директор благотворительного центра "Соучастие в судьбе" Алексей Головань.