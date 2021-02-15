В Москве и Вашингтоне говорят о возможном обмене заключёнными

Российский адвокат бывшего военннослужащего корпуса морской пехоты США Пола Уилана сообщил московскому корреспонденту Reuters о переговорах, ведущихся между Россией и США о возможном обмене заключёнными. По словам Владимира Жеребёнкова, переговоры инициировала американская сторона после прихода к власти администрации Джо Байдена.



Пол Уилан был задержан в Москве в декабре 2018 года, обвинён в шпионаже против России и приговорён к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Уилан своей вины не признаёт. США неоднократно требовали его освобождения.



По словам российского адвоката, ведущиеся ныне переговоры могут привести в ближайшие два-три месяца к обмену заключёнными. Жеребенков не знает, затрагивают ли переговоры дело Тревора Рида, задержанного в июле прошлого года гражданина США. Он был осуждён на девять лет лишения свободы "за нападение на полицейского".



В Вашингтоне называют "театром абсурда" процесс над Ридом.

Адвокат Владимир Жеребёнков рассказал, что в Москве обсуждаются возможные кандидатуры заключённых в США российских граждан, об обмене которых на Уилана можно было бы просить американскую сторону. Адвокат упомянул торговца оружием Виктора Бута и Константина Ярошенко, осужденного "за сговор с целью контрабанды кокаина", сообщает "Голос Америки".