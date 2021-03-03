Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире

Археология

Археология. 8 Марта здорового человека: как правильно отмечать женский день?

Археология. 8 Марта здорового человека: как правильно отмечать женский день?
Embed
Археология. 8 Марта здорового человека: как правильно отмечать женский день?

No media source currently available

0:00 0:55:00 0:00
Скачать медиафайл

В череде гендерных праздников 8 марта – самый противоречивый, в России он превратился в «день любви, красоты и весны», в фестиваль сексизма и гендерных стереотипов. Как правильно отмечать его в 21 веке с точки зрения толерантности, феминизма и гендерного равенства?

Другие материалы

Смотреть все части
АРХИВ ВИДЕО Список радиопрограмм
Наверх
XS
SM
MD
LG