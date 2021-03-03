Археология. 8 Марта здорового человека: как правильно отмечать женский день?

В череде гендерных праздников 8 марта – самый противоречивый, в России он превратился в «день любви, красоты и весны», в фестиваль сексизма и гендерных стереотипов. Как правильно отмечать его в 21 веке с точки зрения толерантности, феминизма и гендерного равенства?