В Минске возбуждено уголовное дело о гибели протестующего в своём дворе

Белорусская генпрокуратура возбудила уголовное дело о смерти жителя Минска Романа Бондаренко. Он был избит во время протестов в собственном дворе и умер в больнице. Его смерть спровоцировала новую волну протестов. Но уголовное дело было возбуждено только через три месяца после неё.

Уголовное дело возбуждено по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровья, повлекшего смерть по неосторожности. 31-летний Бондаренко в ночь на 12 ноября вступил в конфликт с группой людей в масках, которые пытались уничтожить протестную символику во дворе его дома. Его схватили и увезли, затем он был доставлен в больницу из отделения милиции с черепно-мозговой травмой. На следующий день он умер.

Представители властей, включая Александра Лукашенко, заявляли, что смерть произошла в результате бытовой ссоры и утверждали, что Бондаренко был пьян. Против журналиста и врача, которые опубликовали информацию о том, что это не так, возбуждено уголовное дело за разглашение врачебной тайны. В четверг в колонию были отправлены две журналистки, ведшие трансляцию с акции протеста после гибели минчанина.