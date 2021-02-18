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Соловьёву запретили въезд в Латвию за "глорификацию нацизма"

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич объявил, что включил российского телеведущего Владимира Соловьёва в список лиц, пребывание которых на территории страны нежелательно. "Для Латвии неприемлема глорификация нацизма в любой форме", — написал Ринкевич.

Владимир Соловьёв сообщил РИА Новости, что обсудит с адвокатом подачу иска в суд из-за запрета на въезд в Латвию.

На днях в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьёвым" на телеканале "Россия 1" телеведущий назвал Адольфа Гитлера "смелым человеком", который "не косил от армии" и "воевал доблестно во время Первой мировой войны". При этом Соловьёв противопоставил Гитлера оппозиционеру Алексею Навальному, назвав его "гульфикфюрером" – из слов телеведущего следует, что он подозревает Навального в том, что тот боялся служить в армии.

Слова о храбрости Гитлера прозвучали, когда Соловьёв рассуждал о том, почему он не уважает Навального. "У него антисемитизм на животном уровне. Может, мне и к Гитлеру относиться с уважением?" – сказал телеведущий, после чего начал рассуждать о смелости штандартенфюрера СС Отто Скорцени и самого фюрера. В беседе с РБК он сказал, что имел в виду, что смелость Скорцени и Гитлера их не оправдывает, а значит, и оправдания нацизма в его словах не было.

  • Соловьёв 2 года назад - после расследования Алексея Навального - подтвердил, что у него есть недвижимость и вид на жительство в Италии. Эта страна, как и Латвия, входит в Евросоюз и в Шенгенскую зону. Каждая страна ЕС, однако, вправе вводить собственные ограничения на въезд иностранцев.

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