В Москве полиция патрулирует мост, на котором убили Немцова

В Москве сотрудники полиции начали патрулировать Большой Москворецкий мост, на котором в 2015 году убили оппозиционного политика Бориса Немцова. Сотрудники МВД разрешают ходить и останавливаться, но не дают возлагать цветы ссылаясь на некий приказ. Об этом сообщает "МБХ медиа".

Ранее полицейские разобрали мемориал памяти Немцова и задержали волонтёров, дежуривших на мосту. Позднее их отпустили без протоколов. По информации радиостанции "Эхо Москвы", мемориал могли разобрать из-за того, что в субботу на мост могут прийти сторонники оппозиционера Алексея Навального. 20 февраля Мосгорсуд оставил в силе решение Симоновского суда Москвы отправить политика в колонию общего режима. Позднее в субботу Навальному огласят приговор по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны.

Прокуратура Москвы 20 февраля выпустила предостережение из-за "призывов к участию в массовых мероприятиях, организуемых с нарушением установленного порядка проведения митингов". В ведомстве напомнили об административной ответственности за несоблюдение закона. О каких именно призывах идёт речь, неизвестно.