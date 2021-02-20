Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

В Москве полиция патрулирует мост, на котором убили Немцова

Мемориал на месте убийства политика Бориса Немцова

В Москве сотрудники полиции начали патрулировать Большой Москворецкий мост, на котором в 2015 году убили оппозиционного политика Бориса Немцова. Сотрудники МВД разрешают ходить и останавливаться, но не дают возлагать цветы ссылаясь на некий приказ. Об этом сообщает "МБХ медиа".

Ранее полицейские разобрали мемориал памяти Немцова и задержали волонтёров, дежуривших на мосту. Позднее их отпустили без протоколов. По информации радиостанции "Эхо Москвы", мемориал могли разобрать из-за того, что в субботу на мост могут прийти сторонники оппозиционера Алексея Навального. 20 февраля Мосгорсуд оставил в силе решение Симоновского суда Москвы отправить политика в колонию общего режима. Позднее в субботу Навальному огласят приговор по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны.

Прокуратура Москвы 20 февраля выпустила предостережение из-за "призывов к участию в массовых мероприятиях, организуемых с нарушением установленного порядка проведения митингов". В ведомстве напомнили об административной ответственности за несоблюдение закона. О каких именно призывах идёт речь, неизвестно.

  • Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве. Заказчики убийства до сих пор не установлены. Марши памяти Немцова проходят в городах России ежегодно. Первый марш состоялся на следующий день после убийства политика. В нём участвовали более 50 тысяч человек.
  • Суд над убийцами Немцова приговорил пятерых российских граждан, выходцев из Чечни, к тюремному заключению со сроками от 11 до 20 лет. Заказчик убийства до сих пор не установлен.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG