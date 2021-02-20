В Москве полиция патрулирует мост, на котором убили Немцова

В Москве сотрудники полиции начали патрулировать Большой Москворецкий мост, на котором в 2015 году убили оппозиционного политика Бориса Немцова. Сотрудники МВД разрешают ходить и останавливаться, но не дают возлагать цветы ссылаясь на некий приказ. Об этом сообщает "МБХ медиа".
Ранее полицейские разобрали мемориал памяти Немцова и задержали волонтёров, дежуривших на мосту. Позднее их отпустили без протоколов. По информации радиостанции "Эхо Москвы", мемориал могли разобрать из-за того, что в субботу на мост могут прийти сторонники оппозиционера Алексея Навального. 20 февраля Мосгорсуд оставил в силе решение Симоновского суда Москвы отправить политика в колонию общего режима. Позднее в субботу Навальному огласят приговор по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны.
Прокуратура Москвы 20 февраля выпустила предостережение из-за "призывов к участию в массовых мероприятиях, организуемых с нарушением установленного порядка проведения митингов". В ведомстве напомнили об административной ответственности за несоблюдение закона. О каких именно призывах идёт речь, неизвестно.
- Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве. Заказчики убийства до сих пор не установлены. Марши памяти Немцова проходят в городах России ежегодно. Первый марш состоялся на следующий день после убийства политика. В нём участвовали более 50 тысяч человек.
- Суд над убийцами Немцова приговорил пятерых российских граждан, выходцев из Чечни, к тюремному заключению со сроками от 11 до 20 лет. Заказчик убийства до сих пор не установлен.
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