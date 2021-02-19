Полиция впервые закрыла доступ к мемориалу на месте убийства Немцова

В Москве на месте убийства Немцова полицейские задержали волонтеров и впервые за все время существования мемориала обнесли его оградой. Об этом сообщает Znak.com.

Нескольких человек, дежуривших на мосту, доставили в ОВД по району "Китай-город". Стражи порядка заявили, что должны проверить их "на ранее совершенные преступления". По словам одной из активисток, им вменяют создание помех движению пешеходов. Она назвала беспрецедентными принятые в отношении мемориала меры.

Волонтер Григорий Симаков высказал мнение, что правоохранительные органы намерены снести памятную инсталляцию. Он напомнил, что ранее власти неоднократно перекрывали мост, но не сам мемориал. Теперь к нему не подойти, уточнил он.

Один из лидеров российской оппозиции Борис Немцов был застрелен рядом с Кремлём, на Большом Москворецком мосту, 27 февраля 2015 года. С того дня на месте его убийства действует стихийный мемориал – "Немцов мост". Его круглосуточно поддерживают и охраняют волонтёры и оппозиционные активисты. За шесть лет они неоднократно подвергались нападению. В августе 2017 года один из активистов погиб после удара, который нанес ему неизвестный.