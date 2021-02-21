Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Археология. Будущее

"Налог на богатых"

Ждут ли россиян новые налоги? Об этом – Евгений Гонтмахер, экономист, член экспертной группы "Европейский диалог"

С 1 января 2021 года в России повышен с 13 до 15% налог на доходы, превышающие 5 млн рублей в год. В стране фактически отменена плоская шкала налогообложения. Что это – популистская мера или средство социальной справедливости? Ждать ли россиянам новых налогов и сборов? И движется ли человечество вообще к более высокой ставке подоходных налогов?

Гость программы – Евгений Гонтмахер, экономист, член экспертной группы "Европейский диалог". Эфир в 18:05.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG