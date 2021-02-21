"Налог на богатых"

С 1 января 2021 года в России повышен с 13 до 15% налог на доходы, превышающие 5 млн рублей в год. В стране фактически отменена плоская шкала налогообложения. Что это – популистская мера или средство социальной справедливости? Ждать ли россиянам новых налогов и сборов? И движется ли человечество вообще к более высокой ставке подоходных налогов?

Гость программы – Евгений Гонтмахер, экономист, член экспертной группы "Европейский диалог". Эфир в 18:05.