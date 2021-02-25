"Невольник чести". Рунет о лишении Навального статуса "узник совести"

Известная правозащитная организация Amnesty International объявила, что больше не считает Алексея Навального "узником совести". Определённая курьёзность ситуации в том, что и причислен к узникам совести Навальный был совсем недавно, всего полтора месяца назад.

Ольга Романова:

Это заявление Amnesty International говорит о самой Amnesty International гораздо больше, чем о Навальном.

Кирилл Полтевский:

Сотрудники Amnesty International сперва признали Навального «узником совести». А все им поверили. А они теперь говорят, что всё это не так. Видать, разыграли всех. А теперь, небось, выкрикивают, смеясь и хлопая себя по ляжкам от радости: - Ну что, купились, лохи? Гы-гы-гы. Совесть им! Совесть? … Да успокойтесь вы уже! Да нету никакой совести! Во всяком случае, у нас. Сказки это. Повзрослейте уже, наконец!

Илья Константинов:

Общественность шокирована: Amnesty International, на которую чуть не молилось либеральное сообщество, повела себя как юная искательница приключений: сначала согласилась, а потом (послушав разговоры подруг о том, что у него неправильный «профиль»), решительно отказала.

Видите ли, что-то там такое двадцать лет назад неполиткорректное Алексей то ли написал, то ли сказал, то ли подумал, то ли хотел подумать…

В общем, не годится Навальный в международные либеральные святые. Для России — может быть и пригоден, а в мировом масштабе — увы. Не станет он новым Ганди, а следовательно, Владимиру Владимировичу по-прежнему не с кем будет поговорить по душам.

Этому решению предшествовала определённая медийная активность российских левых на Западе (в частности, политэмигранта Алексея Сахнина и живущей в США журналистки и активистки Кати Казбек), напоминавших о националистическом прошлом Навального.

Сергей Шелин:

Вот спрашивали: где новая этика и где Россия? Убедились сегодня, что наш режим больше в этом понимает, чем простаки-интеллектуалы? Почему Amnesty International разжаловала Навального из узников совести? Потому что подходящие люди подходящим образом донесли в AI, что в позапрошлом десятилетии он несколько раз высказался как расист. Из чего логично вытекает, что никакой он сегодня не узник, и у него нет и никогда не будет совести. Новая этика всем преподала урок и доказала, что она добротная тотальная идеология: действует где угодно, карает за что угодно и манипулируется кем угодно.

Андрей Десницкий:

Похоже, новая этика не оставляет человеку права на честное заблуждение, на ошибку и не признает за ним возможной перемены взглядов, если она не сопровождается бурным публичным отречением.

В этом она очень похожа на этику советского парткома.

Я про Навального и Amnesty, но не только про них.

Станислав Дмитриевский:

В основе отвратительного решения Amnesty International о лишении Навального статуса узника совести со ссылкой на его высказывания 15-летней давности лежит одна довольно примитивная житейская философия. Она рассматривает личность в качестве статичной, неизменной, навсегда заданной сущности. В соответствии с этим представлением человек всегда один и тот же, ему отказано в способности развиваться, осознавать свои ошибки, меняться к лучшему. Любая глупость или грех, когда бы они не были совершены, становятся пожизненной, никогда и ничем несмываемой каиновой печатью. Савл никогда не сможет стать Павлом, Петр - навеки отрекшийся предатель, Сахаров — человек, поставивший свой интеллект на службу Империи Зла. А если кому-то показалось, что всея их последующая жизнь свидетельствует об обратном — это лишь умелое притворство одних и наивность других. Наши душеведы знают точно: уродом родился — уродом помрешь, горбатого исправит только могила. Эту нехитрую мудрость стоило бы теперь начертать на сайте многуважаемой правозащитной организации в качестве ее самого важного принципа. Единственными обладателями права на ошибку и ее исправление эти пытливые искатели сучков в глазах брата считают только самих себя.

Михаил Беньяш:

Однажды Диогена стали попрекать тем, что в юности он, когда работал на монетном дворе, портил монету. То есть подворовывал.

На это Диоген отвечал достаточно остроумно:

«Я в детстве писался в пеленки, а сейчас вот посмотрите - не писаюсь».

Мне кажется, что из всего того, что говорит и делает Алексей Навальный , очевидно, что он пересмотрел свои несколько правые взгляды. И очень жаль, что амнести ставит формальный отказ «отзыв» резких фраз сказанных в юности, выше тех слов, которые Алексей говорит здесь и сейчас и тех дел, которые он делает здесь и сейчас.

Это больше бьет не по Алексею, а по Амнести.

Мне очень жаль. Их решение ошибочное и явно несвоевременное.

Про то, какой повод они дали пропагандистам, можно даже не говорить.

Иван Преображенский:

Давайте вспомним, в связи с ситуацией вокруг не/признания Алексея Навального "узником совести", что Amnesty International признала ранее узниками совести Эдуарда Лимонова (Национал-большевисткая партия) и Сергея Удальцова (Левый фронт). Хейтспитч - профессия этих людей.

Александр Кынев:

Кто с леваками поведется, от них и погибнет. MeToo, BLM, "позитивной дискриминации" и поддержки экзотических левых диктатур никогда не бывает много. Не зря леваки так любят левых автократов, так как нелюбовь к либеральной демократии и идее, что человек сам несёт ответственность за себя и имеет свободу воли, и не надо валить ответственность за свой выбор на соседа, кончается поездками в совок на съезды КПСС, фильмами Стоуна про Путина, геноцидами по имя всеобщего блага в Камбодже и превращением кровавых убийц типа Че Гевары в героев мифологии, а террористов типа Манделы в идеал борца за права человека

Роман Попков:

Да, современная западная политико-правозащитная тусовочка со своими шизанутыми блогерками-стукачками все больше напоминает российскую интеллигенцию 90-х.

Российская труханутая интеллигенция 90-х тоже боролась без устали с "национализмом и расизмом". Затем российская интеллигенция на определенном этапе стала союзником майорского сапога, который тоже заявил, что борется с "национализмом и расизмом".

Западная шавочная стая сейчас тоже объективно становится союзником и для работниц Раша тудей, и для майорского российского сапога. Это объективная реальность, мы и новые примеры потом увидим.

Марина Давыдова:

Кто такой этот Навальный? Тори? Виг? Правый либертарианец? Христианский демократ? Русский националист? Эти вопросы бессмысленны по отношению к нему. Перед нами культурный герой, сражающийся с мифологическим злом. Ланцелот. Тезей. Просто многоголовую гидру организованной преступности в этом мифе в какой-то момент заменило государство – Левиафан.

Именно поэтому так органична в устах Навального библейская почти что риторика. Поэтому слова о правде и честности он произносит в суде воистину как «право имеющий».

Он не идеолог, он, как сказал бы Солженицын, «нравственник», называющий вещи своими именами и решительно не владеющий искусством политической дипломатии.

Он слишком хорош и для узколобых чиновников из Amnesty International, и для трусоватых нас с вами. В мир политики – и российской, и мировой – он, в общем-то, не очень вписывается.

Но как же здорово, что он у нас есть!

Альфред Кох:

Я не знаю, узником чьей совести не является Алексей Навальный. Совесть не может быть коллективной. У Amnesty international не может быть какой-то своей отдельной совести. Она есть только у каждого персонально из ее руководителей. И у каждого своя, разная.

Узником своей совести Навальный точно является. Это же как у Лермонтова: «невольник чести».

И узником моей совести - тоже является. И я торжественно беру на свою совесть все высказывания Навального, которые так смутили этих святош из Amnesty international.

Призываю и вас всех брать эти высказывания на свою совесть. И тогда Алексей будет узником нашей совести. Чем мы хуже этих бюрократов от правозащиты?

Валерий Шубинский:

Я (как много раз мне доводилось писать) не сторонник и не поклонник Навального.

Но эта идея, что узником совести может быть только человек, который думает и говорит (и всю жизнь думал и говорил) исключительно правильные и хорошие вещи - отвратительна.

Между тем Маргарита Симоньян, пользуясь тем, что Катя Казбек писала для сайта RT, записала это как свою победу.

Андрей Мальгин:

Международная дискредитация Навального - одна из важнейших задач, поставленных перед российскими спецслужбами. В свете того, что в эти дни и в Европе, и в США обсуждаются санкции, это, скорей всего, самая важная задача. По той же линии в свое время пытались дискредитировать Солженицына (русский националист, имперец, антизападник и т.д). И небезуспешно, кстати. Под эти цели расчехлят все имеющиеся резервы, не сомневайтесь. Уже и серьезная пресса, и некоторые политики, вплоть до президентов, упоминая о Навальном, говорят "но он же националист" (в отличие от Путина, например). То, что Путин использовал для покушения на оппозиционного политика запрещенное химическое оружие, как бы отходит на второй план. "Но он же националист".

Алексей Ковалёв:

Понятно, что по сути тут обсуждать нечего — статус «узника совести» абсолютная формальность, которая никак на судьбу Навального не повлияет. Те кто принимает решения посадить его или отпустить руководствуются вовсе не пресс-релизами конторы, которая в зависимости от текущих потребностей пропаганды то иностранные агенты, грубо вмешивающиеся в дела суверенного государства, то уважаемая международная организация, когда она отмечает, допустим, полицейское насилие в США (я про это давно писал с многочисленными примерами). Понятно, что всё это ради этого было затеяно — чтобы про это формальное лишение по бюрократическому поводу ничего не значащего статуса с утра изо всех рупоров раструбила пропаганда. Это большая победа для них, которая стала результатом многомесячной кампании, которую вели разнообразные связанные с RT инфлюэнсеры (колумнистка RT, которая подала как минимум формальный повод, написав раскрученный тред с древними видео Навального, и частый гость их эфиров, который первым опубликовал ответ Эмнести на письмо какого-то представителя «возмущённой общественности» со ссылкой на этот тред; сами Эмнести недвусмысленно дают понять, что столкнулись с явно организованной масштабной кампанией). Но это не значит, что всё это не нужно обсуждать. Фактически российское государство в лице RT признало Навального важнейшим игроком мировой политики. На его дискредитацию именно на международной арене брошены все самые крупнокалиберные ресурсы — вплоть до лично министра иностранных дел, который бегает с подмётным письмом соловьёвского блогера за еду (об этом читайте подробно на «Медузе» в ближайшие дни) о якобы несостыковках в статье в «Ланцете», требуя на него ответа от иностранных лидеров, хотя понятно, что ответа по существу никто и не ждёт — смысл в том, чтобы громогласно задать абсурдный вопрос, а потом возмущаться, что на него не отвечают. И это вплоть до мелких деталей совпадает с советской кампанией по дискредитации Солженицына — тогда в «Правде» тоже публиковали письмо американского писателя-коммуниста Альберта Кана, который возмущался цензурой в «Нью-Йорк Таймс» — мол, те отказались публиковать его колонку с критикой Солженицына. Сейчас очень похожая история — направление конкретно этой атаки на Навального зашло через довольно немногочисленный, но самый пожалуй токсичный сегмент западных левых, известных как «танчики» (tankies, вот отличный тред на русском про этот феномен). Правда, в отличие от западных коммунистов 50-летней давности, которые реально подвергались репрессиям (тот же Альберт Кан — настоящая жертва маккартизма, ему аннулировали паспорт за членство в КПСША), современные «танчики» — это куда менее респектабельные персонажи. В основном это буквально скучающая золотая молодёжь. Пресловутая Катя Казбек — дочка русского минигарха из 90-х, Макс Блюменталь, строчащий доносы на «Медузу», которые потом «отмывают» те же RT, ссылающиеся на них как на «зарубежные СМИ сообщили» — сын известнейшего журналиста Сидни Блюменталя и так далее. Они «борятся с империализмом», а поскольку «империализм=Америка, против Америки=против империализма», то они автоматически симпатизируют всем самым омерзительным диктаторам, лишь бы они на словах были «против Америки».

На подпевках у пропаганды, конечно, очень весело!

Алексей Алешковский:

Amnesty international — на редкость неприятная организация, потому что у нее есть своя система ценностей 😁 Поди разберись, за наших она, или за ваших

Илиас Меркури:

Навальный больше не узник совести, потому, что он - бессовестный.

Армен Гаспарян:

Странные все-таки это люди: окружение Навального. Я бы на их месте важно заявил, что понятие «узник совести» в случае с Алексом - метафизическое и одобренно потерявшим руку в борьбе с Фенризом Одином и он продолжает им быть ради биткойновой России будущего. А они только уныло Amnesty International разрукопожимают и на Госдеп как дети обижаются

Юлия Витязева:

В ответ на подлое решение Amnesty вычеркнуть навального из списков «узников совести» люди со светлыми лицами решили присвоить ему статус «узника Азкабана»😂

Андрей Медведев:

То, как быстро и безжалостно товарищи из заокеанского ЦК выпилили Навального из узников совести (вот только не говорите мне, что Amnesty International совершенно независимая от позиции ЦК), доказывает в очередной раз один простой тезис.

Ты никогда там не будешь своим. Никогда. Ты хоть что сделай. Хоть собирай РОА, как Власов. Хоть Родину продай, как Скрипаль и прочие. Хоть наизнанку вывернись. Хоть казачий корпус СС, как Краснов и Шкуро. Сдадут, когда будет выгодно. Уж какими антикоммунистами были британцы. А казаков всё одно Сталину выдали. И в принципе уже был в 1945-м готов примерный план войны с СССР. И костяк армии собирали из власовцев. А самого Власова не особо и пытались в американскую зону оккупации перетащить. Всё равно ты своим не будешь. Попользуют тебя хозяева — и в расход. Потому что (и этого никак не могут понять наши оппозиционеры всех мастей) «борец с режимом» для Запада — это не партнёр, не товарищ, не друг и не человек вовсе. Просто инструмент. Отмычка. Ломик. Сломался инструмент — тащи новый.

И потом — в большой политике и даже в разведке не любит никто предателей. Даже пламенных оппозиционеров. Даже борцов с режимом. Даже тех, что тащат самые секретные сведения. Пользуются предателями. Но не уважают. Такая вот диалектика.

Роман Голованов:

Ха! В нулевые Навальный оскорблял приезжих, призывал к расправам над мигрантами, грозил им пистолетом, хотел травить, как крыс. Но когда Лёха оскорбляет ветерана, виновата российская власть?

Впрочем, не все единодушны и в условном "либеральном" лагере.

Александра Гармажапова:

К решению Amnesty International о лишении Алексея Навального статуса узника совести можно относиться по-разному, однако отрицать, что Навальный придерживался (придерживается?) националистических взглядов просто необъективно. Это такое же враньё, как то, что у Владимира Путина нет дворца.

Николай Клименюк:

Это должно было случиться и это случилось - на международном уровне дикие идеи, которые высказывал Навальный, и язык ненависти, который он использовал, начинают приносить ему ощутимый вред. И не надо говорить, что это Amnesty International [чудаки]. Они, конечно, [чудаки]. Но в мире есть правила и обычаи. И если ты, например, писал в день депортации чеченцев 23 февраля 2007 года, что с некоторыми можно было бы и повторить, а потом за 14 лет не счел нужным за это извиниться, то тебе это аукнется. И не надо пенять на Amnesty, RT или еще на кого. Все, что требовалось от Навального, это сказать: я думал и говорил всякие ужасные вещи, но со временем понял, что был неправ. Простите, кого обидел. И не было бы того, что случилось. Хочешь международной поддержки - играй по международным правилам. А не жди, что за тебя твои сторонники объяснят, что все было давно и неправда. Ну вот пусть теперь разгребают.

Кстати, объяснения Навального, что он не убрал видео "стань националистом", потому что "из песни слова не выкинешь" - лукавство. Абсолютно расистский пост про "барашку" Обаму он удалил - наверное, все-таки понимает, что допустимо не все и не со всеми.

Илья Пономарёв:

Зря российские либералы так парятся насчет решения Amnesty International. Во-первых, потому что ее претензии к Навальному основаны на неоспоримых фактах, которые многие пытаются игнорировать, но которые сами по себе не меняют другого факта - политического преследования Алексея властью, что Амнести никак не отрицает.

Во-вторых, эта организация уже так признавала и лишала статуса Нельсона Манделу - ровно на том же основании. Так что происходящее - результат либерального же фетиша про "ненасильственный протест". Тут уж либо трусы, либо крест, коллеги.

А вот чем думали менеджеры Амнести меньше месяца назад - большой вопрос. Думаю, это все результат разницы мировоззрений российского отделения и глобальной структуры...

Ян Рачинский:

После публикации Медиазоны многие в соцсетях обвиняют Международную Амнистию в том, что она продалась путинскому режиму (дословно - "Почем их купили?"). Это далеко не новый подход - бывало, что сходные обвинения в адрес AI звучали одновременно из Москвы и Вашингтона (имена обвинителей нынче вряд ли кто вспомнит).

Но все-таки трудно привыкнуть к тому, что такой уровень анализа действительности, естественный для кремлевских пропагандистов, демонстрируют неглупые люди из оппозиции.

Не задумываясь, поддаваясь эмоциям, стали без конца цитировать часть сообщения, в которой говорится об отмене решения о признании политика Алексея Навального узником совести. Но эту часть до сведения всех телезрителей и так доведут Симоньян, Киселев, Соловьев и прочая нечистая сила.

Важнее обратить внимание на другую часть сообщения AI, которую RT постарается не упоминать : "наш призыв немедленно освободить его остается в силе, так как он преследуется исключительно по политическим мотивам".

Существенным является именно это - оценка причин преследования и требование немедленного освобождения, которое осталось неизменным.

Для сравнения - в той же РПЦ далеко не каждого убитого властью священника канонизируют. И списки канонизированных подчас пересматривают. Но преступление государства расценивается одинаково - независимо от того, канонизирован убитый или нет.

Так и здесь - политический заключенный должен быть освобожден, независимо от того, называют или нет его еще и узником совести.

Фарид Бектемиров:

Пара мыслей по ситуации

1. Amnesty International - ангажированная организация, не признающая узниками совести Ассанжа и Челси Мэннинг (а также лишившая этого статуса Манделу), и никто не обязан принимать её решения всерьёз.

2. Навальный - узник совести, вне зависимости от того, как это определяет AI. Этот термин давно вышел за рамки этой организации.

3. При этом Навальный - националист, говоривший весьма расистские вещи и никогда не отказывавшийся от своих взглядов, в том числе подтверждавший, что не изменил их, в 2017 и 2020 году.

4. При этом национализм Навального не имеет большого значения прямо сейчас, его заключение имеет гораздо-гораздо большее.

5. При этом либеральные СМИ (Медиазона и вслед за ней Медуза) развели какую-то теорию заговора о том, что за решением Amnesty стоит Russia Today, и хотя я всей душой ненавижу RT, это предельно смешно, потому что очевидно, что сотрудники AI просто наткнулись на завирусившийся тред Кати Казбек, которая да, написала 4 колонки для RT, но при этом написала и штук 15 для «Радио Свобода», и вообще пишет везде, где может, такая у неё стратегия популяризации своих идей (стратегия, которая мне кажется малоэффективной и даже контрпродуктивной, но это всего лишь моё мнение).

Иван Бабицкий:

Особенно забавно в этой истории с Amnesty International обилие злорадных или просто морализаторских реплик в духе «Навальный - политик, он должен был с младых ногтей взвешивать каждое своё слово и не забывать каяться за неполиткорректные высказывания прошлого».

Тут сразу не поймёшь, что лучше - святая уверенность, что российский политик должен делать карьеру, добиваясь отличных оценок за поведение от какой-нибудь AI (это почти как от генсека ООН, которого мир слушает, затаив дыхание), или образ Навального - проштрафившегося протеже всемогущей заграницы.

Вообще говоря, если бы Навальный был из тех политиков, для которых имеет хоть малейшее значение AI и признание «узником совести» - он в первую очередь не был бы сейчас никаким узником, а спокойно выступал бы в той же ООН с речами о демократическом будущем России. Для того, чтобы заграница помогла, не нужно лететь в российскую тюрьму. Правда, как мы понимаем, она так или иначе не поможет; а если поможет - то только себе самой, и такой подарок, как его ни оценивай, ещё никому не понадобилось заслужить примерным поведением.

Юлия Галямина:

За решением стоит понятная (хотя, опять же, спорная) логика: узник совести — это не просто обозначение политзаключенного. Это обозначение политически преследуемого, который демонстрирует безупречную репутацию в вопросах насилия и дискриминации. И в организации считают, что Навальный не демонстрирует такой безупречности. И поэтому, несмотря на то, что решение по Навальному плохо скажется на отношении людей в России к этой международной организации, — в Лондоне (там находится руководство организации) идут на это.

Кроме того, такое решение приучает нас и политиков, в том числе, к простой идее — любое твое действие является частью твоей репутации. Даже если ты герой и искупил своей свободой все свои недостатки. И если ты хочешь ее изменить — тебе надо не только начать говорить и действовать по-другому, но и публично признать свои ошибки. Это урок для каждого из нас, кто хочет действовать в публичном пространстве.

Тем не менее, точно такие же претензии можно предъявить и самой AI. В свое время они признавали узником совести Эдуарда Лимонова, к которому я лично относилась всегда с определенной симпатией, но который не скрывал свои националистические взгляды. И это организации в свое время не помешало.

Да, возможно, критерии и требования к узникам совести ужесточились. Но стоило бы тогда так же открыто признать свои ошибки, объяснить публике это противоречие: Лимонов был признан узником совести, и никто у него не отбирал это звание, а у Навального отбирает.

Чтобы судить о безупречности репутации — надо самим быть безупречными. Логика, последовательность и признание своих ошибок. Очень хочется, чтобы они были у всех.

Дмитрий Колезев:

Интересно, что в 2011 году Алексей Навальный уже признавался AI узником совести. Именно в том году, когда Навальный ходил на «Русский марш» и в интервью «Ленте» говорил о возможности сотрудничества с националистами. В 2011 году для AI это не было проблемой, в 2021 стало. За десять лет оформилось то, что сегодня называют сегодня «культурой отмены», и Навальный стал ее жертвой.

Что касается моего мнения — ролики движения «Народ» довольно стремные. Но они сняты 15 лет назад, в другой общественно-политической реальности. И все же Алексею Навальному обязательно надо объясниться на этот счет. Но предъявлять ему за эти ролики именно сейчас, когда его посадили в тюрьму, — однозначно лить воду на мельницу Кремля, силовиков и российской пропаганды, которая носится с абсурдной идеей «Навальный — нацист». Выпустите Навального из тюрьмы, дайте ему участвовать в выборах — и тогда и оппоненты, и независимые журналисты предъявят спросят с него за все грехи и оплошности. А он будет отвечать — не из тюремной камеры, а на дебатах или во время интервью.

Александр Верховский:

AI имеет свое определение статуса и им пользуется - и это неотъемлемое ее право. Если у них в определении написано, что призывы к насилию и даже возбуждение ненависти без таковых призывов исключают получение статуса, значит, так тому и быть. И далее только они могут решать, что под их же критерии подходит. Другие люди и организации вольны пользоваться иными определениями, но должны иметь в виду, что AI остается бесспорно самым авторитетным в мире источником раздачи именно этого статуса.

Но есть закавыка. Я не смог найти на их сайте того самого определения, где было бы сказано, что исключающий признак - в данном случае, высказывания, возбуждающие ненависть, - действует вечно, пока имярек не отмежуется от высказывания/поступка в явном виде. А отсутствие отмежевания - именно тот аргумент, который был выдвинут применительно к Навальному и его высказываниям нулевых годов. Думаю, это чистый прокол AI. Если все же этот документ где-то есть, извинюсь перед AI.

Следующий шаг: а что бы мы хотели видеть в том определении? Чтобы был срок давности - а какой именно? Или как-то еще? Очевидно, что какое правило ни придумай, некоторые случаи его применения покажутся многим не очень адекватными: так с любыми формальными правилами бывает. Но если бы правило было обнародовано, по крайней мере, можно было бы сослаться.

А вообще, это проблематично все. Да, современные политики призваны, если меняют взгляды на что-то политическое, прямо и публично это объяснять. Ну, в идеале, по крайней мере. Но узниками совести становятся не только политические лидеры, к которым можно предъявлять столь высокие требования, но и обычные люди, которые не имеют привычки, и не должны ее иметь, извещать человечество о любом изменении своей точки зрения: они просто говорят или делают что-то другое, и им это кажется достаточным. А потом такого человека посадят за выражение его убеждений, а ему припомнят какие-то его слова и действия много лет назад, которые он и забыл уже.

Что-то нет у меня готовой подсказки AI, как им формулировать свои правила. Но, кажется, все же что-то надо в них подправить.

Аббас Галлямов:

В первую очередь решение Amnesty International говорит о том, что никакой скоординированной антироссийской кампании, инструментом которой выступает Навальный, на Западе нет, а решения тамошние общественные организации принимают не по звонку. Они действительно пытаются разобраться в сути происходящего, прислушиваются ко всем участникам процесса - даже троллям с Раши Тудей - и выносят объективные решения.

Ну и если уж российские власти признают решение Amnesty в части статуса «узник совести», то им стоит признать его и в части решения объявить дело против оппозиционера «политически мотивированным». Чтобы не было как в «Джентельменах удачи: «Тут помню, а тут не помню».

Сделав все это, российские власти тоже могли бы продемонстрировать стремление сохранить некоторую объективность и базовую честность. Что-то подсказывает мне, однако, что никто этим советом не воспользуется.