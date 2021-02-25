Москва благоустроит набережные и скверы за 2 млрд рублей

Мэрия Москвы в феврале объявила три конкурса по масштабному благоустройству городских улиц, пишет "Коммерсантъ". Тендер предусматривает благоустройство Садовнической набережной, Садовнической улицы и их окрестностей на участке от улицы Балчуг до Большого Краснохолмского моста. Стоимость работ оценили в 795 млн рублей. В течение года победитель тендера обустроит 14 погонных километров бордюров, 642 уличных фонаря, а также 37,5 тысячи квадратных метров "дорожно-тропиночной сети из плитки".

В рамках другого тендера исполнителю работ предстоит за 346,5 млн рублей отремонтировать Миусскую площадь и пространства у Спасо-Андроникова монастыря и Калитниковского кладбища в Таганском районе. Помимо строительно-монтажных работ в смете конкурса сказано про обустройство цветников и спортивных площадок.

По условиям третьего тендера исполнителю предстоит благоустроить Раушскую набережную за почти 938 млн рублей. В рамках работ победитель конкурса установит 26 погонных километров бордюров, 691 уличный светильник, обустроит 29 тысяч квадратных метров газонов и 44 тысячи квадратных метров плиточного покрытия. Заявки на тендеры принимают до 1-5 марта.

Власти Москвы планировали отремонтировать часть упомянутых пространств еще в 2020 году, но отменили планы из-за пандемии коронавирусной инфекции.

В проекте московского бюджета на следующие три года заложено почти 300 миллиардов рублей расходов на благоустройство, из которых 107 млрд рублей потратят в 2021 году, писали "Открытые медиа". Это новый рекорд: несмотря на то, что бюджет будет дефицитным и власти вынуждены сокращать затраты, на наведение красоты в столице в следующем году потратят на 16 млрд рублей больше, чем в 2020 году.

Финансирование программы "Моя улица" снизилось с запланированных год назад рекордных 45,5 млрд рублей до 28,8 млрд рублей. В целом за три года реализация этой программы обойдется бюджету в 93,6 млрд рублей.