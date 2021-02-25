Главу "Альянса врачей" отпустили из‑под домашнего ареста

Московский городской суд изменил меру пресечения с домашнего ареста на запрет определенных действий главе профсоюза "Альянс врачей" Анастасии Васильевой, сообщила пресс-служба суда. "Суд апелляционной инстанции изменил постановление районного суда, избрал в отношении Васильевой меру пресечения в виде запрета определенных действий до 23 марта 2021 года", — говорится в сообщении Мосгорсуда.

Ей запрещается выходить из квартиры в период с 20:00 до 08:00 часов без письменного разрешения следователя, посещать общественные, публичные и массовые мероприятия и участвовать в них, использовать средства связи и интернет, а также общаться с соучастниками и свидетелями по уголовному делу без разрешения СК или суда. Васильева будет обязана самостоятельно являться по вызову следователя или суда.

Ранее по просьбе защиты Васильевой суд изменил ей место отбывания домашнего ареста. Это произошло после того, как адвокат Дмитрий Джулай рассказал, что 17 февраля главе "Альянса врачей" пришлось нарушить условия домашнего ареста, чтобы поехать в дочери. У девочки начался аллергический отек.

Уголовное дело о нарушении санитарных правил было заведено после акций в поддержку Алексея Навального, которые прошли 23 января более чем в ста российских городах. Ещё одно дело по этой же статье Следственный комитет возбудил после таких же акций 31 января.