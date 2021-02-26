На полицейского, ударившего женщину на митинге, не будут заводить дело

В отношении полицейского, который ударил жительницу Ленинградской области Маргариту Юдину во время акции протеста в Санкт-Петербурге 23 января, не будут возбуждать уголовное дело. Об этом сообщает "Команда 29" со ссылкой на правозащитника Динара Идрисова.

Правозащитник потребовал привлечь полицейского к ответственности. По словам Идрисова, первичный материал проверки был зарегистрирован 23 января по факту поступления телефонограммы из больницы, куда была доставлена Юдина. На следующий день материал проверки по устному сообщению правозащитника поступил в городское управление МВД, позже он написал заявление в отделе полиции.

Материалы были объединены и их должны были перенаправить в Следственный комитет. Однако, по словам Идрисова, 29 января документы отправили в Управление собственной безопасности ГУ МВД по Санкт-Петербургу. Правозащитник отметил, что 24 февраля материалы вернули в отдел полиции - ни одно ведомство не увидело в действиях полицейского признаков противоправного поведения.

Ранее Юдина потребовала раскрыть данные о полицейском, который её ударил. В запросе она указала, что перед ней извинился неизвестный сотрудник полиции, который без разрешения пришёл к ней в палату. При этом, согласно правилам МВД, больница не входит в перечень мест, где можно приносить извинения. Юдина также потребовала возместить причинённый ей вред.

23 января в Санкт-Петербурге во время акции в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального Маргарита Юдина подошла к сотрудникам полиции, которые вели одного из задержанных, и спросила, за что его задержали. В ответ один из полицейских с размаху ударил её ногой. Женщина отлетела на несколько метров и ударилась головой о мостовую, получив сотрясение мозга. Её госпитализировали в реанимацию одной из городских больниц. По словам Юдиной, она очнулась уже там "в полушоковом состоянии".

Начальство МВД по Петербургу извинилось перед пострадавшей. Сообщалось, что извинения принёс и полицейский, ударивший её. Сотрудник ведомства оправдал свои действия тем, что у него "запотело забрало" и он "не видел, что происходит". Юдина приняла извинения, подчеркнув, что не имеет претензий. Позднее стало известно, что пострадавшая всё же собирается подать на избившего её полицейского заявление в Следственный комитет.