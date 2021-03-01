На Bellingcat и Insider пожаловались в суд и СКР

Бывший командир "Народного ополчения Донбасса" Игорь Безлер подал в суд на группу Bellingcat. Он требует убрать все упоминания своего имени из расследований, пишет "Медуза". Иск Безлера с сентября 2020 года рассматривают в Октябрьском районном суде Петербурга. Истец требует от Bellingcat опровержения публикаций, которые опираются на перехваченные СБУ переговоры комбрига о летящей высоко над тучами "птичке".

В этих статьях подполковника называют только "важным свидетелем" катастрофы, но отмечают, что именно его подчиненные могли сообщить о пассажирском лайнере MH17 российским военным — приняв тот за украинский военный борт.

Истец настаивает, что в Bellingcat "ложно интерпретировали" его телефонные звонки и "прямо идентифицировали" комбрига как лицо, причастное к авиакатастрофе. Поэтому каждое упоминание Безлера журналистами "априори является порочащим" (всего, подсчитали юристы, имя комбрига встречается в текстах 140 раз). Отставной офицер требует от журналистов удалить все эти его упоминания и выплатить ему полмиллиона рублей в качестве компенсации.

После катастрофы "Боинга" СБУ опубликовала, в числе прочих, два перехваченных телефонных разговора, участником которых был Игорь Николаевич Безлер, 53-летний уроженец Крыма, гражданин России и один из самых известных командиров сепаратистов Донбасса, где за ним закрепилась кличка Бес. В декабре 2017 года Безлер с разрешения российских спецслужб уже давал показания Совместной следственной группе, которая предполагает, что именно через контролируемые им территории "Бук" перегоняли по маршруту Донецк – Енакиево – Торез – Снежное (откуда и был сделан роковой выстрел по "Боингу"). В этих показаниях, как сообщал со ссылкой на свои источники телеканал "Настоящее время", Бес отрицал причастность к катастрофе.

Первый из двух перехваченных СБУ разговоров состоялся между Безлером и человеком, которого он называет позывным Наёмник, всего за 2 минуты до крушения – в 16 часов 18 минут, если верить данным украинской спецслужбы. Наёмник предупреждает Безлера о том, что в его направлении "летит птичка" – очевидно, имея в виду самолет.

Наёмник, как следует из этого разговора, был одним из первых, кто заметил "Боинг" Малайзийских авиалиний в небе и доложил об этом своему командиру – Безлеру. Из беседы также можно сделать вывод, что оба ее участника предполагают, что речь идет об украинском военном или военно-транспортном самолете.

Личность человека, стоящего за позывным Наёмник, идентифицировали в Bellingcat: в группе утверждают, что им удалось вычислить его с помощью второй аудиозаписи, на которой слышен голос Безлера и которая была сделана спустя 20 минут после катастрофы. На этой записи Безлер докладывает о произошедшем человеку, которого СБУ идентифицировало как сотрудника ГРУ Василия Геранина.

Бывший командир одной из крупнейших повстанческих группировок позиционируется в иске как человек без прошлого, "абсолютно белый и пушистый гражданин без какого-либо бэкграунда на Донбассе, про которого вдруг написали гадости в интернете", сказал "Медузе" Саркис Дарбинян, возглавляющий защиту Bellingcat в российском суде.

"Весь сайт под угрозой, если откажется удалять и публиковать опровержение: Роскомнадзор имеет право внести сайт в черный список и блокировать его на территории всей страны, — считает адвокат. — Но, возможно, есть и более глобальная задача по обелению репутации спецслужб в российском медиапространстве: ведь если расследование Bellingcat по Boeing внезапно окажется "враньем", то, конечно, и остальные громкие публикации про ГРУ, и даже расследование по Навальному — "вранье"".

Вторая жалоба была подана на Романа Доброхотова, возглавляющего издание The Insider, — постоянного соавтора и информационного партнера Bellingcat в России. Заявитель — голландский блогер Макс ван дер Верфф — тоже связан с ГРУ, утверждает The Insider.

Информацию о своем негласном сотрудничестве с Главным управлением Генштаба ван дер Верфф тоже хотел опровергать через суд, об этом 23 ноября 2020 года сообщила его адвокат Сталина Гуревич. А два месяца спустя Гуревич попросила СКР возбудить уголовное дело — из заявления следует, что юрист намерена защищать интересы не только голландского блогера, но и неназванных "лиц из числа сотрудников ГРУ", которых Роман Доброхотов опорочил "в глазах западных партнеров". "В СК пока идет проверка", — уточнила Гуревич в разговоре с "Медузой".