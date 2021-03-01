В СПЧ ООН призвали к международному расследованию отравления Навального

В Совете по правам человека (СПЧ) ООН призвали к проведению международного расследования отравления российского оппозиционера Алексея Навального.

"Учитывая неудовлетворительную реакцию местных органов власти, применение запрещённого химического оружия и очевидную картину попыток целенаправленного убийства, мы считаем, что в срочном порядке должно быть проведено международное расследование, чтобы установить факты и прояснить все обстоятельства отравления господина Навального", — говорится в совместном заявлении спецдокладчиков СПЧ ООН Аньес Калламар и Айрин Хан.

Калламар - специальный представитель ООН по расследованию внесудебных расправ, Хан - эксперт по вопросам свободы выражения мнения.

Они подчеркнули, что "это расследование особенно важно сейчас, когда Навальный задержан российскими властями и находится под их контролем". Авторы заявления отмечают, что российские власти несут ответственность за безопасность Навального в местах лишения свободы. "Мы также напоминаем российскому руководству, что оно будет нести ответственность за любой вред, который может быть ему нанесен. Мы призываем к немедленному освобождению господина Навального", - подчеркивается в заявлении.

Аньес Калламар и Айрин Хан добавили, что российские власти посылают "ясное, зловещее предупреждение" любому, кто критикует российское правительство и выступает против него. В заявлении подчёркивается, что имеющиеся доказательства указывают на "весьма вероятную причастность" высокопоставленных представителей российских государственных структур к отравлению Навального.

МИД России прокомментировал заявление экспертов ООН, выразив надежду, что оно "сподвигнет ФРГ И ОЗХО к прекращению дезинформационной кампании против РФ и началу совместной работы". Москва ранее обвиняла Германию и Организацию по запрещению химического оружия в недостаточном содействии расследованию произошедшего с Навальным.

17 января Алексея Навального задержали в московском аэропорту по возвращении из Германии, где он проходил лечение после отравления веществом из группы "Новичок". После этого Симоновский суд Москвы заменил его условный срок по делу "Ив Роше" на реальный по требованию ФСИН. В ведомстве заявили, что оппозиционер несколько раз за год не отмечался у инспектора, как этого требовало решение суда. Навальный отрицал вину и заявил, что ФСИН меняла даты, в которые он должен был отмечаться. Он также предоставил суду справку о том, что его выписали из берлинской клиники за два дня до возвращения в Москву.

Навальный был отравлен 20 августа прошлого года. Он обвиняет в своём отравлении группу сотрудников ФСБ, утверждая, что заказчиком мог быть Кремль. Российские власти отрицают сам факт отравления.