Минюст составил протокол на центр "Насилию.нет"

Министерство юстиции России составило протокол о нарушении закона об "иноагентах" на центр "Насилию.нет" (Российские власти внесли "Насилию.нет" в список "иностранных агентов", представители центра с этим не согласны). Ведомство посчитало, что проект ведёт политическую деятельность. Об этом сообщает глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

Минюст посчитал политической деятельностью "Насилию.нет" задачу, которую центр ставит перед собой, а именно "сделать проблему домашнего насилия видимой и создать такие условия, чтобы пострадавшие знали, куда обращаться за помощью, а общество перестало бы обвинять их в произошедшем". Ведомство также обвинило организацию в том, что она активно участвует в продвижении закона о домашнем насилии.

Министерство юстиции обвинило "Насилию.нет" в том, что на сайте центр размещены контакты кризисного центра "Анна", который признан российскими властями "иноагентом". По мнению ведомства, политической деятельностью организации также является деятельность её главы Анны Ривиной, которая выступает с лекциями о домашнем насилии. По протоколу о нарушении закона об "иноагентах" центру "Насилию.нет" теперь грозит штраф на сумму от 300 тысяч до 500 тысяч рублей. Такой же протокол составлен на Ривину, которую могут оштрафовать на сумму до 300 тысяч рублей.

О том, что Минюст признал центр помощи пережившим домашнее насилие "Насилию.нет" иностранным агентом стало известно в декабре прошлого года. "95% нам прилетело за законопроект против насилия, а 5% – за пропаганду ЛГБТ", – считает глава организации Анна Ривина.

Проект "Насилию.Нет" был создан в 2015 году. В 2018 году он получил статус автономной некоммерческой организации. За год волонтеры центра обрабатывают сотни обращений пострадавших.