Минюст признал профсоюз врача Навального иностранным агентом

Российское министерство юстиции признало профсоюз "Альянс врачей" организацией, исполняющей функции иностранного агента. Председатель профсоюза офтальмолог Анастасия Васильева – лечащий врач оппозиционного политика Алексея Навального.

В ведомстве заявили, что смогли установить факты неоднократного получения иностранного финансирования организацией, а также осуществления ей политической деятельности. О чём именно идёт речь, в сообщении не уточняется.

Согласно российскому законодательству в список иноагентов может быть включена любая некоммерческая организация или движение, получающие любую финансовую поддержку из-за рубежа, даже разовую, и ведущие политическую деятельность. При этом критерии, по которым определяется "политическая деятельность", в законе размыты.

Например, накануне Министерство юстиции составило протокол на организацию "Насилию.нет", занимающуюся предотвращением домашнего насилия и помощью пострадавшим от него. В министерстве решили, что политической активностью, в частности, является просьба организации к государственным органам принять меры для защиты жертв насилия во время пандемии коронавируса нового типа.

"Альянс врачей" был создан в 2018 году. Организация заявляет своей целью борьбу за справедливую заработную плату и достойные условия труда для российских медицинских работников.