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Минюст признал профсоюз врача Навального иностранным агентом

Анастасия Васильева

Российское министерство юстиции признало профсоюз "Альянс врачей" организацией, исполняющей функции иностранного агента. Председатель профсоюза офтальмолог Анастасия Васильева – лечащий врач оппозиционного политика Алексея Навального.

В ведомстве заявили, что смогли установить факты неоднократного получения иностранного финансирования организацией, а также осуществления ей политической деятельности. О чём именно идёт речь, в сообщении не уточняется.

Согласно российскому законодательству в список иноагентов может быть включена любая некоммерческая организация или движение, получающие любую финансовую поддержку из-за рубежа, даже разовую, и ведущие политическую деятельность. При этом критерии, по которым определяется "политическая деятельность", в законе размыты.

Например, накануне Министерство юстиции составило протокол на организацию "Насилию.нет", занимающуюся предотвращением домашнего насилия и помощью пострадавшим от него. В министерстве решили, что политической активностью, в частности, является просьба организации к государственным органам принять меры для защиты жертв насилия во время пандемии коронавируса нового типа.

"Альянс врачей" был создан в 2018 году. Организация заявляет своей целью борьбу за справедливую заработную плату и достойные условия труда для российских медицинских работников.

  • Анастасия Васильева – подозреваемая по уголовному делу о нарушении эпидемиологических правил на митингах в поддержку Навального в январе 2021 года. Ей, согласно мере пресечения, запрещено выходить из дома по ночам, посещать общественные мероприятия и пользоваться интернетом.

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