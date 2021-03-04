Экс-мэр Ярославля ответил из колонии на обвинения в плохой уборке города

На заседании муниципалитета Ярославля во время обсуждения вопроса об уборке улично-дорожной сети города депутат Миша Халтян заявил о том, что причины плохой уборки возникли в то время, когда мэром города был Евгений Урлашов, который сейчас отбывает заключение в колонии по обвинению в получении взятки. "Вы избрали чужака-иногородца, для которого Ярославль не является родным городом. Вот они и все депутаты муниципалитета несете за это ответственность, за этот позор, в который вы ввергли Ярославль. Не наводите тень на плетень",— ответил на обвинения сам Урлашов.

Депутат от "Единой России" Халтян считает, что до того, как в 2012 году, одержав победу на выборах, мэром стал Евгений Урлашов, в городе не было проблем с уборкой. Он напомнил, что в Ярославле действовали два предприятия, занимавшиеся уборкой города — "Спецавтохозяйство" (САХ) и "Городское дорожное управление" (ГДУ). "С 2012 года начался позор, с приходом бывшего мэра Евгения Урлашова. Мы все свидетели. Начались долги, откаты, закаты. Интересы тех, кто выигрывает. Я говорю о частных компаниях, которые в то время выигрывали аукционы. В конечном итоге мы потеряли ГДУ. САХ загнали в долги на 600 млн рублей",— сказал на заседании муниципалитета господин Халтян.

Через некоторое время на выступление Халтяна на своей странице в Facebook ответил сам Евгений Урлашов. Бывший мэр Ярославля написал, что "был неприятно удивлен откровенной грязью и ложью, которую высказал депутат Миша Халтян". Он напомнил, что уже восемь лет не является мэром Ярославля.

Он добавил, что на посту мэра пытался спасти находившиеся в предбанкротном состоянии САХ и ГДУ (последнее предприятие, по его словам, "умышленно загоняли в долги долгие годы"). "Почему сейчас именно меня обвиняют во всех грехах и бедах города: рейтинги сити-менеджера Волкова запредельно низки, и надо на кого-то свалить вину. В этом году пройдут выборы в Госдуму, и от всех ошибок и провалов надо как-то отбиться, при этом не назвав их виновников. Вот и вспомнили о том, что было в далекие времена",— заключил бывший мэр.