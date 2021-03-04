Суд в Хабаровске отказал блогеру в иске к губернатору

Центральный районный суд Хабаровска оставил без удовлетворения иск о защите чести и достоинства, поданный блогером Алексеем Романовым к временно исполняющему обязанности губернатора края Михаилу Дегтяреву. Об этом сообщает Сибирь.Реалии. Блогер, освещавший акции в поддержку арестованного бывшего главы Хабаровского края Сергея Фургала, требовал от Дегтярева компенсацию в миллион рублей.

Романов планирует подать апелляцию на решение суда. Блогер обратился с иском в конце декабря. Он требовал от Дегтярева опубликовать опровержение недостоверной информации, порочащей его честь, достоинство и деловую репутацию, а также взыскать компенсацию за моральный вред. Эти деньги он планировал передать на штрафы протестующим жителям Хабаровска.

По мнению блогера, Дегтярёв оклеветал его в интервью генеральному продюсеру телеканала RTVI Сергею Шнурову 28 июля. Чиновник тогда заявил, что на протесты "слетелись в край все известные проходимцы, кто занимается накачкой, провокациями и прочим, в том числе иностранцы... Они здесь, мы знаем, в том числе из Грузии".

Глава Фонда возрождения и развития русско-грузинских отношений Давид Цецхладзе направил Дегтяреву письмо с просьбой пояснить, что он имел в виду под "провокаторами из Грузии", говоря о митингах в регионе. По поручению чиновника департамент по делам диаспор направил в фонд разъяснение, где сообщалось, что "Дегтярев М.В. имел в виду Романова А.В".

Романов отметил, что он российский гражданин и никогда не имел документов других государств. Когда блогер освещал летние акции протеста в Хабаровске, его задержали и арестовали на семь суток, вменив нарушение правил проведения публичных мероприятий.