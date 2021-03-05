"Аэрофлот" предложил сделать регистрацию в аэропорту платной

Российская авиакомпания "Аэрофлот" направила в Министерство транспорта предложение о введении платной регистрации на рейсы в аэропортах при исключении стоимости услуги из цены билета. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на два источника.

Представитель "Аэрофлота" Михаил Демин заявил, что сейчас тариф включает регистрацию на стойке в аэропорту, но при этом всё больше пассажиров пользуются онлайн-регистрацией. По его словам, исключение платы за регистрацию из стоимости авиабилета позволит снизить тариф и даст выбор между онлайн-регистрацией и платным оформлением в аэропорту.

При этом он добавил, что предложение больше актуально для пассажиров лоукостеров, чем "для полносервисных компаний, таких как "Аэрофлот", для которых регистрация на стойке – "часть обычного сервисного цикла".

Как рассказал собеседник издания, Росавиация рассмотрела предложение и указала на социальные риски предлагаемой меры. В Минтрансе сообщили, что никаких решений по данному вопросу не принималось.

В конце февраля "Аэрофлот" предложил внести в законодательство поправки, разрешающие продавать билеты на рейсы без гарантий для покупателей. Это позволило бы перевозчикам менять условия билета без согласия пассажиров, в том числе менять дату, рейс, класс обслуживания и даже маршрут. Использование тарифов без гарантий позволит перевозчикам на два процента снизить стоимость билетов, считают в компании.

Ограниченное число доступных для поездок россиян зарубежных стран и авиарейсов привело к резкому росту стоимости полетов. В марте на билеты за рубеж россияне в среднем тратят почти на 40 процентов больше, чем в докризисном 2019 году. По некоторым направлениям цены выросли более чем вдвое.

Из-за пандемии COVID-19 общий объём перевозок в России в 2020 году сократился почти наполовину, с 323 до 153,5 миллионов человек, сообщала пресс-служба Росавиации. В январе авиакомпании запросили у государства субсидии в размере 53 миллиардов рублей на компенсацию расходов в первом полугодии 2021 года.