Полиция в Туркменабаде проверяла телефоны сотрудников городских больниц в поисках источников Туркменской службы Радио Свобода — Радио Азатлык и других независимых СМИ. Об этом местные медработники рассказали радиостанции. В другом крупном городе — Мары — сотрудники спецслужб вызывают на профилактические беседы пользователей VPN-сервисов, позволяющих посещать заблокированные в стране ресурсы.

В больницах проверяющих интересовало, кто сообщает Радио Азатлык и другим изданиям информацию о ситуации с коронавирусной инфекцией нового типа. Туркмения — одна из нескольких стран мира, отрицающих проникновение вируса на территорию государства. Несмотря на это власти вводили жёсткие антикарантинные меры, а источники Азатлыка сообщали о резком росте числа больных пневмонией и смертности одновременно с началом пандемии ковида.

Проверки проходят одновременно с начавшейся в стране вакцинацией от коронавирусной инфекции нового типа и смягчением карантинных мер. Прививаются в первую очередь жители, у которых не обнаружены антитела к ковиду. Откуда могла возникнуть иммунная реакция, если в стране не было ни одного заболевшего, власти не разъясняют, отмечает Азатлык.

Турмения — одна из самых закрытых стран мира, занимающая нижние строчки в рейтингах свободы СМИ, интернета и политической жизни. Тем не менее на фоне не признаваемой Ашхабадом пандемии в стране и в зарубежных диаспорах граждан растёт протестное движение. С весны прошлого года проживающие за рубежом граждане организовали десятки акций протеста в США, Турции и на Кипре, наблюдается рост оппозиционной активности в соцсетях.

В результате спецслужбы и чиновники усилили давление на родственников проживающих за пределами страны граждан. А один из жителей Мары рассказал Радио Свобода, что после обнаружения у него в телефоне посещения сайта радиостанции, люди в штатском пообещали в следующий раз обеспечить ему увольнение с работы.