Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Компьютерный гуру Джон Макафи обвинён в мошенничестве

Джон Макафи во время пресс-конференции у здания Верховного суда в Гватемале, 4 декабря 2012 (архив)

Министерство юстиции США заявило, что Джон Макафи, стоявший у истоков создания антивирусного программного обеспечения, обвиняется в мошенничестве и преступном сговоре с целью отмывания денег через криптовалюту.

Как сообщает "Голос Америки" со ссылкой на сведения Минюста, в преступной схеме участвовали Макафи и его телохранитель Джимми Гейл Уотсон-младший. Макафи якобы пользовался большим числом подписчиков в твиттере, чтобы провоцировать изменения курсов криптовалют, что позволяло ему получать прибыли.

Обвинения были предъявлены в пятницу в федеральном суде Манхэттена. Прокурор Одри Штраус заявила, что Макафи и Уотсон "пользовались популярной социальной сетью и энтузиазмом инвесторов на рынке криптовалют, чтобы с помощью лжи заработать миллионы". По оценке Министерства юстиции США, использование преступной схемы позволило Макафи и его сообщнику получить более 13 миллионов долларов.

Макафи содержится под стражей в Испании, Уотсон был арестован в четверг вечером в Техасе.

Имя McAfee носит компания – производитель антивирусных программ. Джон Макафи в 1994 году ушел с поста главы основанной им фирмы.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG