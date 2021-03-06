Компьютерный гуру Джон Макафи обвинён в мошенничестве

Министерство юстиции США заявило, что Джон Макафи, стоявший у истоков создания антивирусного программного обеспечения, обвиняется в мошенничестве и преступном сговоре с целью отмывания денег через криптовалюту.

Как сообщает "Голос Америки" со ссылкой на сведения Минюста, в преступной схеме участвовали Макафи и его телохранитель Джимми Гейл Уотсон-младший. Макафи якобы пользовался большим числом подписчиков в твиттере, чтобы провоцировать изменения курсов криптовалют, что позволяло ему получать прибыли.

Обвинения были предъявлены в пятницу в федеральном суде Манхэттена. Прокурор Одри Штраус заявила, что Макафи и Уотсон "пользовались популярной социальной сетью и энтузиазмом инвесторов на рынке криптовалют, чтобы с помощью лжи заработать миллионы". По оценке Министерства юстиции США, использование преступной схемы позволило Макафи и его сообщнику получить более 13 миллионов долларов.

Макафи содержится под стражей в Испании, Уотсон был арестован в четверг вечером в Техасе.

Имя McAfee носит компания – производитель антивирусных программ. Джон Макафи в 1994 году ушел с поста главы основанной им фирмы.