Европейский суд по правам человека коммуницировал жалобу опекуна 13-летней девочки из Татарстана, пережившей сексуальное насилие. Ребёнок был вынужден рассказывать органам следствия и суду о произошедшем 23 раза.

13-летняя девочка из Татарстана на протяжении нескольких лет подвергалась насилию в семье своей тети. Она рассказывала об этом психологу и воспитателю в приюте, но те не поверили. Позже опеку над девочкой оформила ее классная руководительница. Она отвела ребенка к психологу, где девочка еще раз рассказала о происходивших событиях.

В 2019 году на основании ее показаний возбудили четыре уголовных дела, по одному на каждого из насильников. На допросах ребёнок был вынужден повторять обстоятельства пережитого насилия в общей сложности 23 раза. Психологи просили сократить количество допросов, однако к рекомендации никто не прислушался.

Интересы пострадавшей представляет правозащитная организация "Правовая инициатива” (признана в России так называемым иностранным агентом, в организации не согласны с этим решением). В организации считают, что законодательство в России не обеспечивает необходимый щадящий режим следственных действий для несовершеннолетних жертв насилия.

Задача государства – предоставить каждому защиту от жестокого и унижающего достоинство обращения, в том числе во время следствия и суда", — считают правозащитники.