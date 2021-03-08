Центр "Насилию.нет" выселяют из офиса в Москве после признания иноагентом

Владелец помещения, в котором расположен центр помощи жертвам домашнего насилия "Насилию.нет" потребовал от организации выселиться в течение месяца. Это произошло вскоре после того, как российские власти включили "Насилию.нет" в список так называемых иностранных агентов.
"Нам прямым текстом сказали, что мы со своей деятельностью им не подходим, и у нас есть месяц, чтобы освободить помещение. Теперь мы должны до конца марта срочно переехать и перевезти всю адресную помощь в другое помещение, которого у нас нет", — рассказала в своём обращении руководитель организации Анна Ривина. Оно опубликовано в фейсбуке.
На странице центра в фейсбуке указано, что он находится в Москве на Новинском бульваре в самом центре города. Организация переехала туда в июле. В список иностранных агентов она была включена в декабре.
- Закон об иностранных агентах был принят в России в 2012 году. Он позволяет властям признавать "иноагентом" любую некоммерческую организацию, получившую деньги из-за рубежа и ведущую, сточки зрения властей, политическую деятельность. Критерии, по которым определяется такая деятельность, в законе чётко не определены, что позволяет властям преследовать организации, работающие в области просвещения, здравоохранения и экологии.
- В министерстве юстиции политической активностью центра "Насилию.нет" назвали попытки организации "сделать проблему домашнего насилия видимой" и инициативы с просьбами к государственным органам "принять меры для защиты жертв домашнего насилия" во время пандемии коронавируса.
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