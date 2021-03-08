Центр "Насилию.нет" выселяют из офиса в Москве после признания иноагентом

Владелец помещения, в котором расположен центр помощи жертвам домашнего насилия "Насилию.нет" потребовал от организации выселиться в течение месяца. Это произошло вскоре после того, как российские власти включили "Насилию.нет" в список так называемых иностранных агентов.

"Нам прямым текстом сказали, что мы со своей деятельностью им не подходим, и у нас есть месяц, чтобы освободить помещение. Теперь мы должны до конца марта срочно переехать и перевезти всю адресную помощь в другое помещение, которого у нас нет", — рассказала в своём обращении руководитель организации Анна Ривина. Оно опубликовано в фейсбуке.

На странице центра в фейсбуке указано, что он находится в Москве на Новинском бульваре в самом центре города. Организация переехала туда в июле. В список иностранных агентов она была включена в декабре.