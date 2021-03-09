Росреестр скрыл информацию о семье летавшего за Навальным сотрудника ФСБ

Росреестр скрыл данные тёщи и сына предполагаемого сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева. Оппозиционный политик Алексей Навальный называет Кудрявцева одним из участников операции по его отравлению ядом "Новичок" в Томске летом прошлого года.

Теперь в выписке на недвижимость родственники оперативника названы Российской Федерацией.

На изменение в документах обратило внимание издание "Открытые медиа". Информация была скрыта в выписке о квартире на Суздальской улице на восточной окраине Москвы. Доли в ней, согласно данным Росреестра, принадлежали жене Кудрявцева, его тёще и сыну. Имя жены было изменено на Россию не позднее февраля.

Кудрявцев – выпускник Российской академии военной химико-биологической защиты. Он служил в войсковой части в Шиханах, где разрабатывалось и утилизировалось химическое оружие, в том числе "Новичок", а затем перешёл на работу в ФСБ, рассказывало совместное расследование трёх изданий.

Журналистам удалось обнаружить, что оперативник сопровождал Навального в поездках. В декабре 2020 года Навальный опубликовал запись разговора с Кудрявцевым. Из разговора можно сделать вывод, что оперативник участвовал в ликвидации следов после отравления Навального.