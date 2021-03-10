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В Хабаровске священник объявил голодовку, получив 20 суток ареста

Андрей Винарский

Центральный районный суд Хабаровска на 20 суток арестовал священника Андрея Винарского за неоднократное нарушение правил участия в митингах. Винарский заявил о намерении начать голодовку с 11 марта в знак протеста против незаконного, по его мнению, преследования. Об этом сообщает Сибирь.Реалии со ссылкой на хабаровскую журналистку Татьяну Хлестунову.

Священника задержали 9 марта. В отношении Винарского составили протокол о неоднократном нарушении правил участия в митингах из-за акции 18 января. "Там не было никакой акции. Просто несколько человек стояли общались на площади. У нас теперь если больше двух человек на площади Ленина вечером или в субботу днём, они объявляют это несанкционированной акцией и требуют разойтись. Снимают на камеру и потом задерживают", - пояснила Хлестунова.

Андрея Винарского регулярно задерживали за участие в митингах против ареста бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Священника несколько раз штрафовали и отправляли под арест.

  • Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали 9 июля. Его обвиняют в организации убийств предпринимателей 15-летней давности. Бывший чиновник свою вину не признаёт.
  • Жители Хабаровского края с середины июля проводят ежедневные акции протеста после ареста Фургала. Они требуют справедливого судебного разбирательства для него и уважения к дальневосточным регионам со стороны Москвы.

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