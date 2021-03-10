Московские полицейские обоснованно применяли силу во время акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального 23, 31 января и 2 февраля, заявил начальник столичного управления МВД Олег Баранов. По его словам, они "применяли разрешенные меры против нарушителей", передает ТАСС.

"23, 31 января и 2 февраля московская полиция действовала в соответствии с действующим законодательством о российской полиции. Применялась сотрудниками полиции физическая сила, приемы самбо и специальные средства, которые также нам разрешено применять в случае необходимости пресечения как правонарушений, так и преступлений",— сказал Олег Баранов, отчитываясь о деятельности подчиненных органов внутренних дел в 2020 году на заседании Мосгордумы.

"В соответствии с действующим законодательством сотрудники московской полиции эти меры применяли к правонарушителям и лицам, которые совершали преступления на несанкционированных акциях в Москве",— добавил Баранов.