Московские полицейские обоснованно применяли силу во время акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального 23, 31 января и 2 февраля, заявил начальник столичного управления МВД Олег Баранов. По его словам, они "применяли разрешенные меры против нарушителей", передает ТАСС.
"23, 31 января и 2 февраля московская полиция действовала в соответствии с действующим законодательством о российской полиции. Применялась сотрудниками полиции физическая сила, приемы самбо и специальные средства, которые также нам разрешено применять в случае необходимости пресечения как правонарушений, так и преступлений",— сказал Олег Баранов, отчитываясь о деятельности подчиненных органов внутренних дел в 2020 году на заседании Мосгордумы.
"В соответствии с действующим законодательством сотрудники московской полиции эти меры применяли к правонарушителям и лицам, которые совершали преступления на несанкционированных акциях в Москве",— добавил Баранов.
- Акции протеста в поддержку задержанного после возвращения в Россию и отправленного в колонию Алексея Навального прошли 23, 31 января, 2 февраля во многих городах России. После них были задержаны более 11 тысяч человек. Многим из них назначили административные аресты и штрафы. Заведено не менее 90 уголовных дел, несколько участников акций уволены с работы, один уже отправлен в колонию.
- Сторонники Навального оценивали количество участников на акциях 23 января в 250–300 тысяч, а на акциях 31 января в 200–300 тысяч по всей России.
- 17 января Алексея Навального задержали в московском аэропорту по возвращении из Германии, где он проходил лечение после отравления веществом из группы "Новичок". После этого Симоновский суд Москвы заменил его условный срок по делу "Ив Роше" на реальный по требованию ФСИН. В ведомстве заявили, что оппозиционер несколько раз за год не отмечался у инспектора, как этого требовало решение суда. Навальный отрицал вину и заявил, что ФСИН меняла даты, в которые он должен был отмечаться. Он также предоставил суду справку о том, что его выписали из берлинской клиники за два дня до возвращения в Москву.
- Навальный был отравлен 20 августа прошлого года. Он обвиняет в своём отравлении группу сотрудников ФСБ, утверждая, что заказчиком мог быть Кремль. Российские власти отрицают сам факт отравления.
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