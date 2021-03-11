В Самаре к активистам штаба Навального пришли с обысками

В Самаре полиция пришла с обысками к четырем активистам и двум волонтёрам местного штаба Алексея Навального. Об этом сообщает "Апология протеста". Ещё с одним сотрудником нет связи, пишут в твиттере местного штаба Навального.

С чем связаны следственные действия, пока неизвестно. Предположительно, обыски проходят в рамках уголовного дела о приведении в негодность транспортных средств или путей сообщения, возбужденного после январских акций протеста.