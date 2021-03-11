В Самаре к активистам штаба Навального пришли с обысками

В Самаре полиция пришла с обысками к четырем активистам и двум волонтёрам местного штаба Алексея Навального. Об этом сообщает "Апология протеста". Ещё с одним сотрудником нет связи, пишут в твиттере местного штаба Навального.
С чем связаны следственные действия, пока неизвестно. Предположительно, обыски проходят в рамках уголовного дела о приведении в негодность транспортных средств или путей сообщения, возбужденного после январских акций протеста.
- Акции протеста в поддержку задержанного после возвращения в Россию и отправленного в колонию Алексея Навального прошли 23, 31 января, 2 февраля во многих городах России. После них были задержаны более 11 тысяч человек. Многим из них назначили административные аресты и штрафы. Заведено не менее 90 уголовных дел, несколько участников акций уволены с работы, один уже отправлен в колонию.
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