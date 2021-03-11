Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

В Самаре к активистам штаба Навального пришли с обысками

Акция в поддержку Алексея Навального в Самаре, 23 января

В Самаре полиция пришла с обысками к четырем активистам и двум волонтёрам местного штаба Алексея Навального. Об этом сообщает "Апология протеста". Ещё с одним сотрудником нет связи, пишут в твиттере местного штаба Навального.

С чем связаны следственные действия, пока неизвестно. Предположительно, обыски проходят в рамках уголовного дела о приведении в негодность транспортных средств или путей сообщения, возбужденного после январских акций протеста.

  • Акции протеста в поддержку задержанного после возвращения в Россию и отправленного в колонию Алексея Навального прошли 23, 31 января, 2 февраля во многих городах России. После них были задержаны более 11 тысяч человек. Многим из них назначили административные аресты и штрафы. Заведено не менее 90 уголовных дел, несколько участников акций уволены с работы, один уже отправлен в колонию.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG