Суд отказался исключить из списка иноагентов центр "Насилию.нет"

Суд в Москве отказался удовлетворить иск центра "Насилию.нет" к российскому министерству юстиции. Некоммерческая организация требовала признать незаконным включение её в реестр так называемых иностранных агентов. Об этом сообщил в телеграме глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

В иске указывалось, что организация не занимается политической деятельностью, а её работа в интересах иностранных источников финансирования не доказана. Внеплановая проверка центра, после которой он был включён в реестр, проводилась с грубым нарушением закона, утверждалось в заявлении в суд.

Российские власти включили "Насилию.нет" в реестр в конце декабря. В министерстве юстиции политической активностью центра назвали попытки организации "сделать проблему домашнего насилия видимой" и просьбы к государству "принять меры для защиты жертв домашнего насилия" во время пандемии ковида.