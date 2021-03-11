Министр здравоохранения Словакии объявил о своей отставке

Министр здравоохранения Словакии Марек Крайчи объявил о решении подать в отставку для преодоления политического кризиса, связанного с поставками в страну вакцин против коронавируса.

"Две входящие в коалицию партии сделали мою отставку условием, при котором они останутся в правительстве. В подобной ситуации смысла спорить нет, я за своё кресло не держусь", – сказал Крайчи в четверг журналистам.

Как сообщалось ранее, премьер-министр Словакии Игор Матович вызвал недовольство ряда партнёров по правящей коалиции (всего в ней 4 политические силы), когда в конце прошлого месяца без их ведома договорился о поставках партий российской вакцины "Спутник V". Одна из коалиционных партий пригрозила выходом, вторая – потребовала изменений в кабинете министров.

Критики Матовича указывают на то, что Братиславе сначала следует дождаться разрешения на использование "Спутника V" руководством ЕС.

Комментируя отставку Крайчи, премьер Матович сказал, что она будет постепенной и займёт несколько недель. "Крайчи был рядом со мной в поисках ответа на вопросы, как защитить здоровье и жизни людей. К сожалению, те, кто чинил ему препятствия, теперь сделали его своей целью", – сказал глава правительства.

Словакия, наряду с Венгрией и рядом других стран Центральной Европы, столкнулись с ухудшением ситуации с коронавирусом и пытаются самостоятельно справиться с промедлением в поставках вакцин, возникшим в ЕС. На днях словацкий премьер Игор Матович призвал Европейское агентство лекарственных средств (EMA) ускорить процедуру одобрения препаратов.