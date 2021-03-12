Следователю дали 3 года условно за фальсификации в деле о пытках

Усольский городской суд Иркутской области приговорил к трем годам условного срока следователя Сергея Лысых по делу о фальсификации материалов уголовного дела о пытках многодетной матери Марины Рузаевой в отделе полиции. Об этом сообщил фонд "Общественный вердикт".

Лысых также запретили два года работать в правоохранительных органах. Прокуратура требовала для него четырёх лет колонии общего режима.

Дело следователя рассматривалось повторно. Год назад суд оправдал Лысых, однако, Иркутский областной суд отменил оправдательный приговор и отправил дело на новое рассмотрение.

Марина Рузаева из города Усолье-Сибирское с 2016 года пытается привлечь к ответственности полицейских, которые, по её словам, пять с половиной часов пытали ее в отделении полиции с применением электрошокера, заставляя признаться в убийстве соседа. Рузаева подала несколько заявлений в СК, но ведомство прекращало дела против полицейских.

По версии обвинения, Лысых во время расследования зимой 2016 года подделывал протоколы и расписывался за понятых самостоятельно, из-за чего в деле осталось мало доказательств.

Позже правозащитникам Иркутска с большим трудом удалось добиться возбуждения уголовного дела на майора Дениса Самойлова и оперативников Александра Корбута и Станислава Гольченко. Двое из них до сих пор работают в полиции Усолья, а майор Самойлов "с почестями" ушел на пенсию.