Суд в Петербурге вернул в СИЗО лидера городской общины саентологов

Суд в Санкт-Петербурге ужесточил меру пресечения для лидера городского отделения церкви саентологов Ивана Мацицкого. Он арестован до 14 июня. Об этом сообщает объединённая пресс-служба городских судов.

Пресс-служба уточняет, что требование об ужесточении меры пресечения обосновывалась на данных ФСБ. В спецслужбе заявили, что Мацицкий использовал средства связи в обход условий назначенной ему меры пресечения — запрета на определённые действия.

В 2017 году Мацицкий и ещё несколько руководителей и сотрудников Саентологической церкви Петербурга были задержаны по делу создании экстремистского сообщества, разжигании ненависти и вражды и незаконной предпринимательской деятельности.

Внесённый в так называемый список иностранных агентов правозащитный центр "Мемориал" отмечал, что лишение свободы к обвиняемым было применено исключительно из-за их религиозных убеждений. Адвокат одного из обвиняемых сообщил о возможном применении следствием пыток к арестованным.