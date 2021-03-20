В декабре этого года исполнится 10 лет правозащитному проекту "ОВД-Инфо". Участники команды круглосуточно оказывают юридическую помощь задержанным на мирных акциях и тем, кого правозащитные организации вносят в списки политических заключённых, помогают составлять жалобы в судах и оформляют документы для ЕСПЧ, направляют общественных защитников или юристов в отделения полиции, готовят для пострадавших правовые инструкции.

"ОВД-Инфо" появился в декабре 2011 года в Москве. 5 декабря после акции против результатов парламентских выборов программист Даниил Бейлинсон и журналист Григорий Охотин разыскивали своего друга, задержанного на митинге. Параллельно с этим они публиковали списки задержанных в своих фейсбук-аккаунтах. Через пять дней состоялась ещё одна акция, к тому моменту уже работали сайт и горячая линия. "Первые полтора года "ОВД-Инфо" был чисто волонтерским проектом, в котором участвовали 10–15 человек. Тогда была огромная внутренняя мотивация, волной шли протесты", – вспоминает Григорий Охотин.

Название проекта возникло случайно. Изначально планировалось "ОВД News", но друг Охотина, который должен был зарегистрировать доменное имя, ошибся и указал в запросе ovdinfo.org. Так название и осталось.

Сейчас в правозащитном медиапроекте "ОВД-Инфо" работают 66 человек – юристы, аналитики, журналисты, сотрудники "горячей линии" и группы мониторинга, специалисты в области медиа, IT и краудфандинга. Часть команды – волонтеры. Они постоянно участвуют в жизни "ОВД-Инфо", но особенно их помощь заметна в дни массовых задержаний на уличных акциях: отвечают на звонки и на сообщения в телеграм-боте, помогают аналитикам, присутствуют в отделах полиции и судах в качестве защитников. "ОВД-Инфо" существует за счет частных пожертвований и помощи генерального партнера проекта, правозащитного центра "Мемориал" (внесён российскими властями в список "иностранных агентов", организация оспаривает этот статус).

Карина, Санкт-Петербург: "Это случилось 31 января. Меня задержали, когда я шла по своим делам. Я не участвовала в митинге, просто шла от станции метро "Пушкинская", и тут ко мне подошел ОМОН. Меня взяли за руку и повели в автобус. Не было толпы, всех уже разогнали, акция закончилась. Я испугалась, но не протестовала, пошла спокойно. С "ОВД-Инфо" связалась, когда нас посадили в автобус. На самом деле помогла “Инструкция идеального задержанного”. Там написано, какие права у нас есть, что по закону могут делать и чего не имеют права делать полицейские. Волонтёры "ОВД-Инфо" сразу внесли наши имена в базу, это помогло родственникам нас найти. Как только мы оказались в отделении, благодаря "ОВД-Инфо" с нами связались волонтёры и передали продукты питания. Меня арестовали на 10 суток. Я отсидела 10 суток в изоляторе. К сожалению, ситуация оказалась стрессовой: я лишилась работы из-за этого, поэтому теперь потихонечку восстанавливаюсь. Я предупредила на работе, что меня арестовали. После того как я вышла из спецприемника, мои работодатели сказали, что они не поддерживают Алексея Навального, соответственно, не поддерживают меня и, следовательно, мы должны попрощаться".

Против "Крепости"

На уличных акциях с 17 января по 2 февраля, последовавших за возвращением Алексея Навального в Россию, по всей стране прошли массовые акции протеста. С начала 2021 года, по данным "ОВД-Инфо", было задержано более 11 тысяч человек. Более двух тысяч из них подверглись административным арестам.

Только 23 января было задержано не менее 3695 человек в 125 городах России. По статистике "ОВД-Инфо", за прошлые годы (с 2011-го по 2019-й) в Москве и Санкт-Петербурге было задержано 22 157 человек. Чаще всего происходили задержания на акциях с тематикой "против власти". Координатор юридической службы "ОВД-Инфо" Алла Фролова говорит о главных особенностях этого года: "Удивили масштабы и число задержанных, даже если брать только по Москве. В столице 31 января задержанных развозили по 107 ОВД. Никогда такого не бывало".

Другим важным нововведением этого года стало применение во многих отделах полиции плана, известного как "Крепость". Его вводили и раньше, но в 2021-м это стало особенно популярным. "Крепость" – это режим, при котором сотрудники полиции никого не впускают и не выпускают из зданий ОВД. Такой режим могут вводить с целью "пресечения захвата собственных объектов органов внутренних дел и внутренних войск". Но всё чаще "Крепость" используют, чтобы не допускать в помещения отделов полиции адвокатов и общественных защитников в то время, когда там находятся задержанные на мирных акциях граждане.

"ОВД – это место, где задержанные плотнее всего соприкасаются полицейскими, где они подписывают разные бумаги, протоколы, где они находятся один на один с представителями правоохранительных органов. Поэтому очень важно, чтобы рядом был человек, знающий, что делать в этой ситуации: какие документы подписывать, а какие не стоит, как вести себя с полицейскими, а как не стоит, что можно, что нельзя и так далее. Этим человеком часто является адвокат, которого обязаны пропустить к задержанному. Все задержанные имеют право на адвоката!" – считает координатор "ОВД-Инфо" Леонид Драбкин.

В январе 2021 года "ОВД-Инфо" опубликовал петицию против столь широкого применения плана "Крепость". На момент написания этого материала обращение подписали более 115 тысяч человек.

Татьяна, Красноярск: "Во время всероссийской акции 31 января мы вышли на площадь Мира. Было очень морозно, минус 35 градусов. Издалека видно было толпу людей, но словно в тумане. Подошли мы туда и увидели, что людей немного, ситуация выглядит как захлопнувшийся капкан. Мы сделали ошибку: пошли с площади Мира, думали, что сможем выйти. Издалека, из-за больших сугробов не было заметно, что другая сторона площади полностью загорожена восемью большими муниципальными автобусами. Их, видимо, сняли с маршрута специально. Стало понятно, что ситуация – "труба" и что никуда мы не выйдем. Когда меня задержали и посадили в автобус, я написала в "ОВД-Инфо", что меня везут в отделение. Я всю информацию старалась "скидывать", как в инструкции написано: сколько человек, хватает ли всем сидячих мест. Потом мы приехали в полицейский участок №6. Я туда попала как "повторница", меня в первый раз задержали летом. Тогда дали 10 тысяч рублей штрафа; с той поры не прошло года, и меня снова задержали, вменили статью 20.2 часть 8. Мне сказали, что оставят под арестом на двое суток до суда. Ещё был один человек, которого задержали на двое суток. Я ему рассказала про "ОВД-Инфо", он стал тоже писать, старался с ними связаться. Приехала адвокат из "ОВД-Инфо". Сразу – другое отношение к нам со стороны полицейских. Нам поспокойнее, и мы понимаем, что нам сейчас квалифицированный человек поможет".

"Штабы" и "мирное время"

Участники "ОВД-Инфо" рассказывают, что существуют два режима работы, – говоря на жаргоне, "мирное время" и "штабы". В последнем случае мобилизуются все силы команды, происходит перестройка с текущих задач на те, что связаны с помощью задержанным на акциях. Помимо собственно команды "ОВД-Инфо" в работе "штабов" участвуют и волонтеры. На акциях 2021 года помогали более 500 человек, ещё почти 5 тысяч человек заполнили заявки, вызвавшись оказывать помощь в будущем.

"Помимо волонтеров, которые дежурят на "горячей линии" и в боте, пришло огромное количество IT-специалистов. Ощущение, что с ними можно построить космический корабль. То, что приходят классные люди, – показатель того, что многих не устраивает сложившаяся в России ситуация, они готовы работать, чтобы её менять, чтобы строить прекрасную Россию будущего", – считает Борис Бейлинсон, координатор IT-направления.

В частности, IT-специалисты нужны для развития "Правового бота" – это чат в телеграме, куда любой пользователь после быстрой регистрации может написать и тут же получить ответ от "ОВД-Инфо". Помимо быстрой связи с командой "ОВД-Инфо", в боте можно самостоятельно изучить инструкцию, как действовать в случае задержания на акции, а также интерактивный помощник для тех, кому предстоит идти в суд.

Даниил Александрович, Санкт-Петербург: "Меня задержали 31 января, когда я направлялся в магазин, я не участвовал в акции. Так получилось, что мой дом находится недалеко от того места, где проходила демонстрация. Меня вместе с другими задержанными увезли в 42-й отдел Невского района. Я просил дать возможность связаться с моими адвокатом. Для полицейских слово "адвокат" оказалось триггером: когда это услышали, начали на меня протокол составлять, требовали, чтобы я оставил отпечатки пальцев. Я сказал, что не хочу, потому я не преступник, но мне никто не верил. Продержали ночь до суда, после этого конвоировали в Невский районный суд. В туалет не давали сходить. Судья вынесла приговор: 10 суток ареста. Заседание продлилось минуты 3–4, потом нас увезли в спецприёмник. С "ОВД-Инфо" я напрямую не связывался. Связывались девочки из моего автозака. Это очень помогло – информация поступила в волонтерские организации, нам приносили еду практически каждый день. Такая поддержка радовала до слез. Мне 23 года, и я, честно говоря, впервые столкнулся с нашей судебной системой. Я понял, что что-то не так. Наверное, люди не просто так выходили на акции".

Против произвола

Это естественная и здоровая реакция гражданского общества: помочь, поддержать

"Можно сказать, что наш краудфандинг растет пропорционально преследованиям участников мирных акций протеста: в 13 раз по сумме пожертвований мы выросли в январе, в 13 раз по сравнению с декабрем минувшего года выросло и количество звонков на горячую линию, – считает Екатерина Ставрогина, она отвечает за аналитику и краудфандинг, в прошлом была волонтером "ОВД-Инфо". – Но всё же для нас это не показатель уровня репрессий, а показатель солидарности и сплоченности общества. За каждым пожертвованием, за каждой заполненной анкетой волонтёров или публичным призывом нас поддержать стоит человек, которому не всё равно, и стоит его решение действовать. Сейчас "ОВД-Инфо" – это не 60 участников команды, а 60 тысяч человек, каждый из которых борется с преследованиями и защищает права человека. Это число и так кажется огромным, но если посмотреть шире, если включить сюда другие правозащитные медиа и проекты, добавить людей, которые их поддерживают, – то оказывается, что нас в несколько раз больше". О причинах поддержки Ставрогина говорит так: "Мне кажется, это естественная и здоровая реакция гражданского общества – помочь, поддержать, сделать что-то в ответ на несправедливость и грубое нарушение прав. Чем более жестоким образом эти права нарушают, тем громче негодование общества, тем сильнее общественная поддержка".

С момента задержания участника акции протеста или просто случайно попавшего в полицию человека с ним на связи постоянно находится кто-то из "ОВД-Инфо", по телефону или в боте. Как только автозак приезжает к отделу полиции, по возможности сразу же в ОВД отправляется общественный защитник. Адвокат помогает заполнять протоколы, общается с полицейскими, отстаивает права задержанных. После составления бумаг, если статья "арестная", задержанных могут оставить в отделе полиции на ночь до суда. В этот момент к ним приедут активисты из "Передач" – это гражданская инициатива, участники которой привозят продукты и предметы первой необходимости задержанным на мирных акциях.

Если задержание произошло в субботу, то велика вероятность, что на понедельник будет назначен суд, интересы задержанных защитит адвокат из "ОВД-Инфо". После суда первой инстанции нужно подать апелляционную жалобу, и специалисты "ОВД-Инфо" помогут это сделать. Затем, если апелляция не удовлетворена, предстоит написание жалобы в Европейский суд по правам человека. По итогам 2019 года активисты "ОВД-Инфо" совместно с сотрудниками "Мемориала" отправили 557 жалоб в ЕСПЧ.

"Мы и подобные нам проекты – тот самый инструмент гражданского общества, который пытается оставить государство в рамках правового поля и дает каждому конкретные инструменты для защиты себя, – сказал Охотин изданию The Bell. – Благодаря нам и нашим коллегам в России растёт уровень солидарности, появляется хотя бы какое-то чувство защищенности и (это очень важно) формируется атмосфера правовых действий: граждане узнают, что защищать себя можно и нужно, и понимают, как это делать правильно".