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В чем разница между преступлением и правонарушением. Почему небольшой штраф по уголовной статье хуже административного ареста. Что значит “погашенная судимость” и кто ее “гасит”. И как судьи решают, кого сажать, а кого штрафовать.



В подкасте участвуют:

юрист проекта "ОВД-Инфо" Денис Шедов,

руководитель юридического департамента “Руси сидящей” Алексей Федяров

и адвокат Максим Крупский.