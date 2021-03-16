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Арестовали после митинга, что дальше? Правоприменение и наказание

Арестовали после митинга, что дальше? Правоприменение и наказание
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Арестовали после митинга, что дальше? Правоприменение и наказание

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В чем разница между преступлением и правонарушением. Почему небольшой штраф по уголовной статье хуже административного ареста. Что значит “погашенная судимость” и кто ее “гасит”. И как судьи решают, кого сажать, а кого штрафовать

В чем разница между преступлением и правонарушением. Почему небольшой штраф по уголовной статье хуже административного ареста. Что значит “погашенная судимость” и кто ее “гасит”. И как судьи решают, кого сажать, а кого штрафовать.

В подкасте участвуют:
юрист проекта "ОВД-Инфо" Денис Шедов,
руководитель юридического департамента “Руси сидящей” Алексей Федяров
и адвокат Максим Крупский.
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