Полицейские в Чечне доставили в Грозный 16 марта троих родственников бывшего сотрудника полка имени Кадырова Сулеймана Гезмахмаева. От них потребовали сделать всё, чтобы тот отказался от показаний о массовых казнях в республике. Об этом сообщает Кавказ.Реалии со ссылкой на информацию правозащитной организации "Мемориал" (российские власти внесли её в список иностранных агентов,"Мемориал" с этим не согласился).

Гезмахмаев рассказал "Новой газете", что в 2016-2017 годах он лично участвовал в задержаниях нескольких жителей Чечни, которых позднее пытали и убивали в подвале спортзала полка имени Кадырова. Он назвал имена нескольких задержанных и привел обстоятельства пыток и убийств. Журналистам издания удалось помочь Гезмахмаеву покинуть страну.

В день публикации у входа в здание редакции газеты было распылено неизвестное химическое вещество. Чеченские власти отрицают слова Гезмахмаева. Одновременно с давлением на его родственников власти республики организовали общественную кампанию в поддержку полка имени Ахмата Кадыров и руководства республики. За них вступились региональная Общественная палата и Уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике Нурди Нухажиев.

Кроме того, власти попытались организовать митинг в защиту правоохранительных органов республики, передаёт Кавказ.Реалии. Утром 17 марта группу старейшин доставили в расположение полка имени Кадырова. Затем их отвели на главную площадь Грозного, чтобы они выразили возмущение публикацией журналистов.