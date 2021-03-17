Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

В Чечне задержаны родственники бывшего полицейского, рассказавшего о массовых казнях

Глава Чечни Рамзан Кадыров

Полицейские в Чечне доставили в Грозный 16 марта троих родственников бывшего сотрудника полка имени Кадырова Сулеймана Гезмахмаева. От них потребовали сделать всё, чтобы тот отказался от показаний о массовых казнях в республике. Об этом сообщает Кавказ.Реалии со ссылкой на информацию правозащитной организации "Мемориал" (российские власти внесли её в список иностранных агентов,"Мемориал" с этим не согласился).

Гезмахмаев рассказал "Новой газете", что в 2016-2017 годах он лично участвовал в задержаниях нескольких жителей Чечни, которых позднее пытали и убивали в подвале спортзала полка имени Кадырова. Он назвал имена нескольких задержанных и привел обстоятельства пыток и убийств. Журналистам издания удалось помочь Гезмахмаеву покинуть страну.

В день публикации у входа в здание редакции газеты было распылено неизвестное химическое вещество. Чеченские власти отрицают слова Гезмахмаева. Одновременно с давлением на его родственников власти республики организовали общественную кампанию в поддержку полка имени Ахмата Кадыров и руководства республики. За них вступились региональная Общественная палата и Уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике Нурди Нухажиев.

Кроме того, власти попытались организовать митинг в защиту правоохранительных органов республики, передаёт Кавказ.Реалии. Утром 17 марта группу старейшин доставили в расположение полка имени Кадырова. Затем их отвели на главную площадь Грозного, чтобы они выразили возмущение публикацией журналистов.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG