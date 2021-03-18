Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Полк Кадырова попросил у Владимира Путина защиты от "Новой газеты"

Показательные выступления полка им. Кадырова, архив

Бойцы чеченского полка полиции особого назначения имени Ахмата Кадырова записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой защитить их от "Новой газеты".

В публикации в инстаграме утверждается, что журналисты развязали против подразделения "настоящую информационную войну". Обращение появилось через несколько дней после выхода материала издания, в котором бывший сотрудник полка свидетельствует об участии полицейских в массовых убийствах.

В ролике один из неназванных бойцов подразделения заявляет, что сотрудники просят верховного главнокомандующего остановить людей, которые оскорбляют полицейских и "возводят ложь на полк Кадырова и на Чеченскую республику".

Новость дополняется

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG