Бойцы чеченского полка полиции особого назначения имени Ахмата Кадырова записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой защитить их от "Новой газеты".

В публикации в инстаграме утверждается, что журналисты развязали против подразделения "настоящую информационную войну". Обращение появилось через несколько дней после выхода материала издания, в котором бывший сотрудник полка свидетельствует об участии полицейских в массовых убийствах.

В ролике один из неназванных бойцов подразделения заявляет, что сотрудники просят верховного главнокомандующего остановить людей, которые оскорбляют полицейских и "возводят ложь на полк Кадырова и на Чеченскую республику".

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