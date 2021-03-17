Опасное имя. Эфир в 18:05

"Этот гражданин", "берлинский пациент", "осужденный персонаж" – представители Кремля и пропагандисты тщательно избегают называть по имени Алексея Навального. В чем причина этого магического страха? Похоже ли это на стирание имен в сталинскую эпоху? И чем опасен для власти Алексей Навальный?



Участвуют: Александра Архипова, антрополог, старший научный сотрудник ШАГИ ИОН РАНХиГС, Елена Югай, доцент Liberal Arts ИОН РАНХиГС, и Андрей Колесников, руководитель программы «Российская внутренняя политика и политические институты» Московского Центра Карнеги. Эфир в 18:05.

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