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Археология

Опасное имя. Эфир в 18:05

Александра Архипова, Елена Югай, Андрей Колесников: почему власть боится имени Алексея Навального?

"Этот гражданин", "берлинский пациент", "осужденный персонаж" – представители Кремля и пропагандисты тщательно избегают называть по имени Алексея Навального. В чем причина этого магического страха? Похоже ли это на стирание имен в сталинскую эпоху? И чем опасен для власти Алексей Навальный?

Участвуют: Александра Архипова, антрополог, старший научный сотрудник ШАГИ ИОН РАНХиГС, Елена Югай, доцент Liberal Arts ИОН РАНХиГС, и Андрей Колесников, руководитель программы «Российская внутренняя политика и политические институты» Московского Центра Карнеги. Эфир в 18:05.

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