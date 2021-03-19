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В Химках при взрыве в жилом доме погиб один человек

Пожар после взрыва в жилом доме (иллюстративное фото)

В городе Химки Московской области произошел взрыв в жилом девятиэтажном доме. Об этом сообщило региональное управление МЧС. Один человек погиб, из-под завалов живым извлечён ребёнок, передаёт "Интерфакс".


Взрыв произошел в квартире на восьмом этаже. Предположительно, там взорвался газ. В результате происшествия обрушилась часть фасада восьмого этажа и рухнули перекрытия. После взрыва начался пожар, горят пять квартир, сообщил источник ТАСС.


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