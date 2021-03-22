Суд признал законным отказ проверить сотрудников ФСБ из дела Навального

Военный суд в Москве отклонил жалобу защиты оппозиционера Алексея Навального на бездействие Следственного комитета России. Представители политика требовали возбудить уголовное дело в отношении предполагаемых оперативников ФСБ, которые могли быть причастны к его отравлению.

В январе Главное военное следственное управление Следственного комитета отказалось проводить проверку по заявлению фонда Навального о возможной причастности сотрудников ФСБ к отравлению. Признаков преступления в их действиях обнаружено не было.

В конце декабря 2020 года несколько изданий опубликовали расследование, согласно которому к отравлению на Навального могут быть причастны восемь сотрудников ФСБ. Один из предполагаемых участников группы рассказал политику, что уничтожал следы покушения на него, совершённого с помощью боевого отравляющего вещества "Новичок".

Обращения Навального в Следственный комитет с просьбой проверить сотрудников были переправлены в Следственное управление на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу, которое проводит проверку по факту госпитализации Навального в Омске. В полиции отказались возбуждать уголовное дело по факту отравления, сообщили сегодня на заседании суда.

Навальный был госпитализирован в августе после поездки в Томск, самолёт с ним экстренно приземлился в Омске. Несколько западных лабораторий установили, что он был отравлен разработанным в России боевым веществом из группы "Новичок".

Российские власти утверждают, что отравления не было. Представители властей одновременно заявляют, что яда "Новичок" никогда не существовало и что все его запасы уничтожены. Навальный после лечения в Германии вернулся в Россию и был отправлен в колонию.