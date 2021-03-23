В Израиле проходят выборы в Кнессет - четвёртые за два года

В Израиле проходят четвёртые за последние два года парламентские выборы.
По прогнозам, правая партия "Ликуд" по главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху может получить наибольшее число голосов. Но ни одна из политических сил не наберёт абсолютного большинства в Кнессете для самостоятельного формирования нового кабинета.
Эксперты не исключат вероятности проведения в ближайшем будущем пятых выборов, если результаты нынешнего голосования, как и трёх предыдущих, повлекут за собой трудные переговоры о коалиции и ничем в итоге не завершатся.
Нетаньяху, непрерывно возглавляющий правительство Израиля уже 12 лет, рассчитывает на поддержку избирателей благодаря успешным мерам по борьбе с коронавирусом в стране и восстановлению экономики в условиях пандемии. Темп вакцинации населения в Израиля называют самым быстрым в мире. Полностью привиты почти половина граждан.
Успехом для 71-летнего Нетаньяху считается также установление, при посредничестве США, дипломатических контактов с монархиями Персидского залива, а также с Суданом и Марокко.
Одновременно против политика ведётся судебное разбирательство по обвинениям в коррупции и получении взяток, что Нетаньяху отрицает. Его оппоненты полагают, что он стремится заручиться поддержкой в Кнессете, чтобы остановить уголовное преследование.
После выборов в марте прошлого года Биньямин Нетаньяху и глава партии "Кахоль-Лаван" центрист Бени Ганц провели переговоры по формированию ротационного правительства, которые успешно завершились в конце апреля. Однако позднее между Ненаньяху и Ганцем вновь возникли разногласия. Кнессет 23-го созыва был официально распущен примерно спустя 9 месяцев после последних выборов.
На 120 кресел в парламенте претендуют кандидаты от 37 партий. Главным соперником Биньямина Нетаньяху называют бывшего министра финансов Яира Лапида, который возглавляет центристскую партию "Еш атид" (Есть будущее).
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